Nach Pfeifkonzert: Kobel über schwieriges Fan-Verhältnis

IMAGO/Madeleine Fantini

Gregor Kobel (2.v.r.) will mit dem BVB endlich wieder dauerhaft überzeugen

Gregor Kobel erlebt in der laufenden Spielzeit mit Borussia Dortmund die reinste Achterbahn-Fahrt. In der Champions League triumphiert der BVB zuletzt mit 2:1 gegen OSC Lille und steht damit erneut im Viertelfinale der Königsklasse. Doch in der Bundesliga rumpelten sich die Dortmund in den letzten Wochen durch die Spiele, sind in die untere Tabellenhälfte abgestürzt. Zuletzt drohte sogar ein Bruch mit dem eigenen Anhang.

Das derzeit fragile Verhältnis zu den eigenen Fans wurde auch von BVB-Schlussmann Gregor Kobel erkannt, der in dieser Saison selbst schon ungewohnte Unsicherheiten offenbart hatte.

"Es ist keine einfache Beziehung momentan durch unsere Resultate und das Auf und Ab, um das wir alle wissen", meinte der Dortmunder Keeper nach dem Weiterkommen gegen Lille.

Beim Gastspiel in Frankreich waren die mitgereisten BVB-Fans wieder obenauf, erst vier Tage zuvor hatte es bei der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen den FC Augsburg lautstarke Unmutsbekundungen der Zuschauer gegeben.

"Wir hoffen, dass wir hier in Lille einen guten Schritt nach vorne gemacht haben. Wir wollen Leistungen zeigen, bei denen die Fans hinter uns stehen können, die Bock auf uns machen", stellte Dortmunds Schlussmann klar.

Kobel will mit dem BVB in Leipzig zurück in die Erfolgsspur

Schon für das Gastspiel bei RB Leipzig am kommenden Samstagabend (ab 18:30 Uhr) strebt Kobel mit seinen Schwarz-Gelben eine klare Leistungssteigerung an, um den eigenen Anhang wieder vollständig hinter der Mannschaft zu versammeln.

"Es wird jedes Spiel und jeder Punkt wichtiger, je weiter es in Richtung Ende geht. Deswegen müssen wir am Samstag in Leipzig nochmal so eine Performance hinlegen (wie in Lille, Anm. d. Red.)", fügte der 27-Jährige hinzu.

RB Leipzig selbst befindet sich in der Bundesliga seit Wochen ebenfalls in einer schweren Ergebniskrise und hat in 2025 nur zwei von zehn Spielen gewonnen.