Darum verzichtete Nagelsmann auf Woltemade

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Nick Woltemade vom VfB Stuttgart ist nicht für das DFB-Team nominiert

Beim VfB Stuttgart spielt Nick Woltemade eine überragende Saison. Dennoch verzichtete Julian Nagelsmann auf eine Nominierung des Angreifers. Der Bundestrainer erklärte seine Entscheidung nun.

"Es ist leider in der Medienwelt immer so: Ihr seid sehr schnelllebig unterwegs", erklärte Nagelsmann in einer Videokonferenz mit Pressevertretern.

Der Bundestrainer ergänzte: "Wenn man aber bei Nick sieht, wie lange er sich über einen konstant langen Zeitraum präsentiert hat, wie lange er schon Stammspieler beim VfB ist, wie lange er jetzt Tore schießt und wie lange er schon große Fußstapfen in Stuttgart hinterlässt - das geht jetzt nicht schon seit sieben Monaten so."

Um A-Nationalspieler zu werden, müsse man die Leistungen über einen längeren Zeitraum zeigen, hob der Coach weiter hervor und merkte an: "Im Moment, in der Aktualität, hätte er es sich sicher verdient gehabt, dabei zu sein."

Zugleich verwies Nagelsmann auf die U21-Nationalmannschaft, bei der Nick Woltemade gesetzt sein dürfte. "Wir haben ja auch noch eine U21-EM im Sommer, in der Nick eine tragende Rolle spielen kann und wird höchstwahrscheinlich", so der 37-Jährige.

Woltemade hatte zuletzt betont, dass er auf eine Nominierung für die WM 2026 hofft. "Wir haben jetzt Februar 2025. Das ist noch weit weg. Ich lebe im Hier und Jetzt, das tut mir gut, auch um Situationen zu verarbeiten. Ich sage jetzt nicht: Ich will unbedingt dabei sein. Aber die WM 2026 ist natürlich ein Wunsch, ein Ziel, auf das ich hinarbeite", sagte der 23-Jährige im Gespräch mit der "Sport Bild".

Woltemade dreht beim VfB Stuttgart auf

Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann habe es noch nicht gegeben. "Aber ich glaube, es gibt genug Beispiele, dass der Weg aus der U21 zur A-Nationalmannschaft nicht zu weit ist", betonte Woltemade. "Der Bundestrainer hat bestimmt die Spieler aus der U21 auf dem Schirm. Es wäre megacool, dabei zu sein."

Beim VfB Stuttgart hat sich Woltemade nach Schwierigkeiten zu Saisonbeginn in die Startelf gekämpft. Nach 23 Spielen stehen bereits elf Tore und drei Vorlagen zu Buche.