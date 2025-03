Di Salvos Kader in "besonders schwieriger Situation"

IMAGO/Maximilian Koch/SID/IMAGO/Maximilian Koch

Antonio Di Salvo hat den ersten Kader des Jahres berufen

Mit Jonas Urbig und Paul Wanner, ohne Tom Bischof und Maximilian Beier: Kurz nach Bekanntgabe seiner Vertragsverlängerung hat der deutsche U21-Cheftrainer Antonio Di Salvo seinen ersten Kader im EM-Jahr nominiert.

Für die Länderspiele am Freitag in einer Woche bei EM-Gastgeber Slowakei sowie vier Tage später in Darmstadt gegen Spanien berief der 45-Jährige unter anderem Bayern-Torhüter Urbig sowie den vom FCB nach Heidenheim verliehenen Wanner, verzichtete aber auf Beier (Borussia Dortmund) oder den im Sommer von Hoffenheim nach München wechselnden Bischof.

"Es ist ja bekannt, dass wir aufgrund der erstmals in diesem Ausmaß stattfindenden Klub-WM eine besonders schwierige Situation haben", wird Di Salvo, dessen Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2027 der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zuvor verkündet hatte, zitiert. "Das betrifft die Vereine, als auch die Spieler und natürlich auch die U21-Nationalmannschaft."

Die Europameisterschaft steigt vom 11. bis zum 28. Juni und überschneidet sich mit der Klub-WM, die in den USA vom 14. Juni bis zum 13. Juli erstmals mit 32 Teams und über einen Zeitraum von einem Monat stattfindet.

Die teilnehmenden Klubs - aus der Bundesliga sind Bayern München und Borussia Dortmund dabei, aus Österreich RB Salzburg - haben keine Abstellungspflicht an die Verbände. Di Salvo weiß daher nicht, auf welche Profis er im Sommer tatsächlich setzen kann.

U21-Nationalmannschaft: Di Salvo muss "Kompromisse schließen"

"Kompromisse zu schließen, ist dabei wichtig, was wir in dieser Maßnahme beispielsweise bei Jonas Urbig, Paul Wanner, aber auch Maximilian Beier getan haben", erklärt Di Salvo ob der Problematik. Erstmals in den Kader berief er Caspar Jander vom 1. FC Nürnberg und Lukas Ullrich von Borussia Mönchengladbach.

Zudem kehren Jamil Siebert (Fortuna Düsseldorf), Joshua Quarshie (SpVgg Greuther Fürth) und Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05) zurück. Auf Youssoufa Moukoko, der von Borussia Dortmund nach Nizza ausgeliehen ist und dort sportlich keine Rolle spielt, verzichtet Di Salvo hingegen.

Verletzungsbedingt nicht dabei sind Merlin Röhl (SC Freiburg) und Aljoscha Kemlein (Union Berlin), ebenso wie Hendry Blank (RB Salzburg), bei dem sich wie auch bei Vereinskollege Leandro Morgalla außerdem die Problematik der Klub-WM stellt.