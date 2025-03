Gute Neuer-Nachrichten für den FC Bayern

IMAGO/Ulrik Pedersen

Manuel Neuer könnte dem FC Bayern bald wieder zur Verfügung stehen

Manuel Neuer arbeitet beim FC Bayern an seinem Comeback.

Wie "Bild" berichtet, absolvierte Manuel Neuer am Freitagvormittag an der Säbener Straße schon wieder eine Laufeinheit. Der 38-Jährige könnte dem FC Bayern somit bald wieder zur Verfügung stehen.

Neuer hatte sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen (3:0) vergangene Woche einen Muskelfaserriss in der rechten Wade zugezogen. Kurios: Der Weltmeister von 2014 erlitt die Verletzung, nachdem er den Treffer von Jamal Musiala zum zwischenzeitlichen 2:0 bejubelte.

Urbig überzeugt beim FC Bayern

Jonas Urbig rückte für den Routinier in die Mannschaft. Der Winter-Neuzugang stand ebenfalls in den darauffolgenden Spielen in der Bundesliga gegen den VfL Bochum (2:3) sowie im Königsklassen-Rückspiel bei Bayer Leverkusen (2:0) zwischen den Pfosten.

Urbig erhielt für seine starke Leistung in der Champions League (sport.de-Note 2,0) anschließend sogar ein Extralob von Münchens Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen.

"Natürlich sind wir alle traurig, dass Manuel Neuer verletzt ist, umso erstaunlicher ist es, was Jonas Urbig heute für unsere Mannschaft geleistet hat, Souveränität ausgestrahlt auf dem Platz, zwei, drei tolle Aktionen gezeigt. Ein ganz besonderer Applaus für Jonas Urbig", sagte gebürtige Ostfriese auf seiner Rede beim traditionellen Bankett.

Er hoffe, "dass diese Reise weitergeht, mach weiter so wie heute und im Hinspiel", fügte Dreesen hinzu. Urbig wird am Samstagnachmittag beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den 1. FC Union Berlin erneut im Tor des FC Bayern stehen. Anschließend geht es in die Länderspiel-Pause.

"Bild" bringt die darauffolgende Partie gegen den FC St. Pauli (29. März) als möglichen Zeitpunkt für ein Neuer-Comeback ins Spiel. Der gebürtige Gelsenkirchener wolle "über die Länderspiel-Pause fit werden", heißt es.