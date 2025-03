Dünne Personaldecke bereitet Bayer Sorgen

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Bayers Trainer Xabi Alonso

Nach dem Champions-League-Aus kehrt Double-Gewinner Bayer Leverkusen mit einigen Personalproblemen in den Bundesliga-Alltag zurück. Trainer Xabi Alonso muss im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Sonntag (19:30 Uhr/DAZN) neben Florian Wirtz auch auf Mario Hermoso, Nathan Tella und Edmond Tapsoba verzichten.

Die zuletzt erkrankten Robert Andrich, der bereits im Achtelfinal-Rückspiel gegen Bayern (0:2) zum Einsatz gekommen war, und Jonas Hofmann seien dafür wieder "voll fit", sagte Alonso am Freitag.

Hermoso hatte sich gegen die Münchner am Dienstag an der Schulter verletzt. "Er hat viele Schmerzen", sagte Alonso, eine genaue Diagnose steht allerdings noch aus. Auch ein Saisonaus des von der AS Rom ausgeliehenen Abwehrspielers konnte Alonso nicht ausschließen.

Bei Wirtz (Innenbandverletzung im Sprunggelenk) ist es dem Bayer-Coach zufolge nach einer Woche noch zu früh, über einen möglichen Comeback-Termin zu sprechen. Er hoffe, dass der Nationalspieler "so bald wie möglich" zurückkomme, sagte Alonso, er wolle aber nicht zu früh "Stress" machen.

Nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge will die Werkself zurück in die Erfolgsspur. Er spüre vor der Partie beim Dauerkonkurrenten Stuttgart den "gleichen Druck, nicht mehr", versicherte Alonso.

Bayer wolle in der Bundesliga mit acht Punkten Rückstand auf die Bayern "so viele Spiele wie möglich gewinnen. Wir bleiben mit den Füßen auf dem Boden - wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft".