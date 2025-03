Klare Hoeneß-Ansage an VfB-Stars

IMAGO/Grant Hubbs

Sebastian Hoeneß

Der VfB Stuttgart hat aktuell das Siegen verlernt. Erstmals in der Ära Sebastian Hoeneß hat der Klub vier Spiele in Folge keinen Sieg errungen. Der Ton wird rauer im Ländle.

Die Leichtigkeit aus der Vorsaison ist größtenteils weg. Im Kampf um den Anschluss an die europäischen Plätze muss der VfB Stuttgart nun beißen.

Trainer Sebastian Hoeneß nahm sich nach dem Unentschieden in Kiel (2:2) seine Stars zur Brust, wie er auf der Pressekonferenz am Freitag erklärte. Nach eigener Aussage suchte er das Gespräch mit dem Team.

VfB Stuttgart: Hoeneß findet "klare Worte"

"Ich habe schon in der Halbzeitpause am Samstag sehr klare Worte gefunden. Am Sonntag waren sie noch mal klarer und vielleicht auch ein bisschen lauter", sagte Hoeneß. Mit der Leistung beim Aufsteiger sei er "nicht einverstanden" - das habe er auch "zum Ausdruck gebracht".

Schon nach der Partie hatte sich der Trainer nicht mehr vollständig hinter das Team gestellt. Nach einer frühen Führung kassierten die Schwaben in Kiel schnell den Ausgleich. Nur Sekunden nach Wiederanpfiff gelang den Gastgebern ein kurioser Slapstick-Treffer, den die schläfrige VfB-Defensive ermöglichte. Zudem kassierte Leonidas Stergiou nach einer Notbremse die Rote Karte. Der eingewechselte Ermedin Demirovic besorgte dem VfB durch seinen Treffer noch einen Punktgewinn. Auch wenn die Konkurrenz teilweise Punkte liegenließ, ist die erneute Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb akut in Gefahr.

Jetzt kommt Bayer Leverkusen

Am Sonntag kommt es in Stuttgart zum "Krisen"-Gipfel gegen Bayer Leverkusen. Auch die Werkself hat nun drei Spiele in Folge verloren. Zwischen den beiden bitteren Neiderlage gegen den FC Bayern in der Champions League unterlag die Elf von Xabi Alonso auch in der Liga gegen Werder Bremen mit 0:2.

In der vergangene Saison bewerteten viele Experten die Begegnungen zwischen Stuttgart und Leverkusen als die besten Partien der Saison. Das Hinspiel endete 0:0. Im Supercup im Sommer gewann Bayer 04 nach Elfmeterschießen.

"Wir wollen jetzt endlich mal gewinnen. Wir waren oft genug nah dran", sagte Hoeneß. Die Schwaben warten seit 14 Pflichtspielen und knapp sieben Jahren auf einen Erfolg gegen die Werkself. "Das wollen wir ändern. Wir waren oft genug nah dran. Du brauchst eine absolute Topleistung. Wir müssen ans Limit gehen - und das ist auch die Erwartung", sagte Hoeneß.

Gegen Leverkusen kann er wieder die meisten Vertediger zurückgreifen. Finn Jeltsch, Luca Jaquez, Jeff Chabot und Ameen Al-Dakhil sind wieder dabei. Nach wie vor fehlen Dan-Axel Zagadou und Anrie Chase. Stergiou ist gesperrt.