FC Liverpool nimmt Simons-Gespräche mit RB Leipzig auf

IMAGO/Roger Petzsche

Macht RB Leipzig Xavi Simons im Sommer zu Geld?

Seit 2023 trägt Xavi Simons das Trikot von RB Leipzig, im Januar machten die Roten Bullen den Niederländer zum Rekordtransfer. Im Sommer könnte der 21-Jährige bereits gewinnbringend wieder veräußert werden. Der FC Liverpool führt offenbar bereits Gespräche mit dem Bundesligisten.

Erst am Mittwoch hatte die "Sport Bild" berichtet, dass die Bosse von RB Leipzig nicht ausschließen, Xavi Simons im kommenden Sommer zu verkaufen. Sollte die Qualifikation für die Champions League verpasst werden, sei ein Abschied sogar wahrscheinlich, heißt es weiter. Mit einem Verkauf des Niederländers könnten die fehlenden Einnahmen schließlich ausgeglichen werden.

Laut spanischen Medienberichten werden offenbar zwischen 80 und 100 Millionen Euro fällig, um den Youngster vom Cottaweg loszueisen. Eine happige Forderung, welche die interessierten Klubs laut "Todofichajes" allerdings nicht abschrecken soll. Demnach hat der FC Liverpool bereits den Kontakt nach Sachsen aufgenommen.

Demnach seien die Reds dazu bereit, rund 80 Millionen Euro für den Offensivspieler zu bezahlen. Man sei festentschlossen, den Deal in den kommenden Monaten unter Dach und Fach zu bringen, heißt es weiter. Eigentlich steht der 21-Jährige bei RB Leipzig noch bis 2027 unter Vertrag.

RB Leipzig: Xavi Simons sorgt für Getuschel in Sachsen

Simons war im vergangenen Sommer zum zweiten Mal von Paris Saint-Germain an die Sachsen ausgeliehen worden, eine Kaufoption wurde damals nicht vereinbart. Im Winter nahm der Bundesligist die Leihgabe fest unter Vertrag. Die vereinsinterne Rekordablöse von 50 Millionen Euro wechselten den Besitzer.

Doch seit dem Transfer steckt Simons in einem Formtief. Als Spielentscheider trat er lange nicht mehr in Erscheinung. In der aktuellen Saison kommt er in 24 Pflichtspielen zwar auf sieben Tore und vier Vorlagen. Doch der Offensivspieler ist auch immer wieder für Gegentore mitverantwortlich.

Zuletzt soll Simons zudem mit Star-Allüren für Aufsehen gesorgt haben. Laut "Sport Bild" hat das Formtief des 21-Jährigen "Getuschel im Verein" zur Folge. Anstatt mit sportlichen Leistungen zu glänzen, falle Simons zuletzt vor allem durch sein großes Ego und durch mangelnde Zuverlässigkeit auf. Der Youngster sage Medien- oder Sponsorentermine ab, heißt es weiter. Aktuell trete er nicht als "das erhoffte Gesicht des Vereins" auf.