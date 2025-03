BVB und RB Leipzig werben um Spanien-Juwel

IMAGO/Jez Tighe

Angeblich sind RB Leipzig und der BVB an Eliezer Mayenda dran

Mit dem AFC Sunderland kämpft Eliezer Mayenda aktuell um den Aufstieg aus der zweitklassigen Championship in die Premier League. Sollte der Traditionsklub die Rückkehr in das englische Oberhaus nicht packen, werden einige Leistungsträger wohl nicht zu halten sein. Davon wollen der BVB und RB Leipzig profitieren.

Der englische Zweitligist AFC Sunderland verfügt über eine ganze Reihe an vielversprechenden Youngsters, die bereits ein fester Bestandteil der Profimannschaft sind. Unter anderem Jobe Bellingham, der jüngere Bruder von Real-Star Jude, und Mittelfeld-Juwel Chris Rigg spielten sich beim Aufstiegsaspiranten bereits in den Fokus von Top-Klubs. An dem Duo soll auch der BVB interessiert sein.

Laut "Don Balon" steht noch ein weiterer Profi des Traditionsklubs auf dem Zettel von Borussia Dortmund. Dem spanischen Online-Portal zufolge beschäftigen sich die Westfalen mit dem erst 19-jährigen Sturm-Talent Eliezer Mayenda, das in dieser Saison in 29 Ligaspielen bereits an zwölf Treffern (sieben Tore, fünf Vorlagen) beteiligt war.

BVB und RB Leipzig mit Interesse nicht alleine

Konkurrenz bekommen die Schwarz-Gelben demnach auch aus der Bundesliga. Mit RB Leipzig wirbt offenbar ein weiterer Verein aus Deutschland um die Dienste des spanischen Juniorennationalspielers. Auch Eindhoven, Porto und Neapel sollen sich mir einer Verpflichtung des Offensivspielers befassen, der bei Sunderland noch bis 2028 unter Vertrag steht.

"Don Balon" zufolge hängt die Zukunft von Mayenda maßgeblich davon ab, ob den Black Cats der Sprung in die Premier League gelingt. Verpasst der Klub den Aufstieg, kann die spanische Nachwuchshoffnung für eine Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro gehen, heißt es in dem Bericht weiter.

Mit 69 Punkten nach 37 Spieltagen steht der AFC Sunderland aktuell auf Rang vier der Championship. Dieser Platz würde zur Teilnahme an den Aufstiegsplayoffs berechtigen.