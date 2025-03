Kimmich bestätigt "konkrete Alternativen" zum FC Bayern

IMAGO/Laci Perenyi

Joshua Kimmich hätte den FC Bayern ablösefrei verlassen können

Der monatelanger Poker zwischen dem FC Bayern und Joshua Kimmich um eine Vertragsverlängerung fand am Donnerstag ein Ende. In einem Interview hat der Mittelfeldmann nun erklärt, warum er sich trotz ""konkreten Alternativen" für einen Verbleib an der Säbener Straße entschieden hat.

Am Donnerstagnachmittag bestätigte der FC Bayern die Vertragsverlängerung mit Joshua Kimmich bis 2029. In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" hat der Mittelfeldspieler nun verraten, dass er seine Laufbahn auch anderswo hätte fortsetzen können. Er habe sich in einer "komplexen und völlig neuen Situation" befunden, so der DFB-Star.

"Bei meinen früheren Vertragsverlängerungen ging es immer nur um die Frage: Zu welchen Konditionen verlängere ich? Diesmal gab es konkrete Alternativen", erklärte der deutsche Nationalspieler. Auf Nachfrage, ob er das PSG-Interesse bestätigen könne, antwortete er: "Ich will keinen Namen nennen, das gehört sich nicht. Schließlich habe ich mich ganz bewusst für den FC Bayern entschieden."

FC Bayern: Kimmich ging es "um das Gesamtkonstrukt"

Dass er außerhalb von München mehr Gehalt kassiert hätte, "kann ich bejahen", so Kimmich weiter, der jedoch betonte: "Es geht um das Gesamtkonstrukt. Geld ist ein Faktor, klar, aber am wichtigsten war mir die Frage der sportlichen Perspektive: Wo habe ich die besten Chancen, in den nächsten Jahren regelmäßig um den Champions-League-Titel mitzuspielen?"

Zudem hätte für ihn eine Rolle gespielt, "wo ich die besten Chance habe, eine prägende Rolle zu spielen und Einfluss auf die Mannschaft zu nehmen? Am Ende sprach beides für den FC Bayern. Hinzu kommt natürlich auch noch, dass sich meine Familie hier sehr wohlfühlt, unsere vier Kinder hier zur Welt gekommen sind und München unsere Heimat geworden ist", erklärte Kimmich.

Dennoch habe er Angebote anderer Verein geprüft, so der Routinier, der sich "mit der Kenntnis aller Parameter bewusst für etwas entscheiden" wollte. " Und deshalb fühlt sich meine Entscheidung zu bleiben umso stärker und richtiger an. Nach Abwägung aller Faktoren bin ich immer wieder beim FC Bayern gelandet. Ich bin überzeugt, hier bin ich genau richtig", stellte der 30-Jährige klar.