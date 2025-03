Courtois kehrt ins Nationalteam zurück

IMAGO/Antonio Pozo / PRESSINPHOTO

Fast zwei Jahre hat Thibaut Courtois die belgische Flagge nicht mehr auf dem Trikot getragen - nun kehrt der Stammtorhüter von Real Madrid in die belgische Fußball-Nationalmannschaft zurück. Er habe "beschlossen, einen Neuanfang zu machen", verkündete Nationaltrainer Rudi Garcia bei der Kaderbekanntgabe für die Play-off-Duelle in der Nations League gegen die Ukraine (20./23. März).

Damit kommt es im belgischen Tor zu einer kuriosen Rotation. Erst wenige Tage zuvor hatte Koen Casteels, Belgiens Nummer eins in Abwesenheit des Madrilenen, als Reaktion auf die anstehende Rückkehr bekannt gegeben, "nicht mehr für die Nationalmannschaft zur Verfügung" zu stehen.

Der 32-Jährige begründete diese Entscheidung damit, dass der belgische Fußballverband KBVB Courtois "den roten Teppich ausrollt". Er halte es für "ein bisschen seltsam", dass dieser "selbst entscheiden kann, ob er zurückkehrt".

Courtois hat seit Juni 2023 nicht mehr für die Roten Teufel gespielt. Diese Entscheidung hatte der FIFA-Welttorhüter von 2018 getroffen, nachdem nicht er von dem damals neuen Nationaltrainer Domenico Tedesco in Abwesenheit von Kevin De Bruyne für die Partie in der EM-Qualifikation gegen Österreich zum Kapitän ernannt worden war, sondern Romelu Lukaku. Seitdem stand Casteels in Belgiens Tor.

Tedesco wurde Mitte Juni entlassen, wenig später Rudi Garcia als Nachfolger vorgestellt. Der Franzose machte schnell klar, dass er auf Courtois setzen will. "Auch wenn wir mit Matz Sels und Koen Casteels Qualität im Tor haben, zählen wir auf Thibaut, den ich für den besten Torhüter der Welt halte", sagte Garcia.