1. FC Saarbrücken patzt im Aufstiegsrennen

IMAGO/Sebastian Bach

Der 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Liga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst

Der 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Liga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst.

Die Saarländer verloren am Freitagabend gegen den VfB Stuttgart II mit 0:2 (0:2) und bleiben damit zwei Zähler hinter Spitzenreiter Dynamo Dresden. Am Sonntag (13.30 Uhr/MagentaSport) könnte nun Energie Cottbus am FCS vorbeiziehen, dafür reicht dem Aufsteiger beim SV Sandhausen ein Punkt.

Mirza Catovic (35.) brachte die Gäste in Führung, noch vor der Pause erhöhte Mohamed Sankoh (43.). Während Saarbrücken die zweite Niederlage in Folge kassierte, verließen die Schwaben mit ihrem neunten Saisonsieg zumindest vorübergehend die Abstiegsränge.