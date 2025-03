Neymar muss auf Brasilien-Comeback warten

AFP/SID/PABLO PORCIUNCULA

Neymars Comeback muss warten

Fußball-Superstar Neymar muss weiter auf sein Comeback für die brasilianische Nationalmannschaft warten.

Wie Trainer Dorival Junior am Freitag mitteilte, sei der 33-Jährige aufgrund von Oberschenkelproblemen aus dem Kader für die nächsten Qualifikationsspiele zur WM 2026 gestrichen worden. Am 21. März trifft Brasilien auf Kolumbien, fünf Tage später geht es in Buenos Aires gegen den Erzrivalen und Weltmeister Argentinien.

Neymar hatte während der WM-Qualifikation beim Spiel in Uruguay (0:2) im Oktober 2023 einen Kreuzbandriss erlitten und seitdem kein Spiel mehr für den fünfmaligen Weltmeister bestritten. Seit Februar läuft Neymar wieder für seinen Jugendverein FC Santos auf. Zuvor hatte ihn Al-Hilal im August 2023 von Paris Saint-Germain nach Saudi-Arabien geholt. Doch wegen seines Kreuzbandrisses und späterer Oberschenkelprobleme war der Offensivspieler dort kaum zum Einsatz gekommen.

In der WM-Qualifikation Südamerikas belegt Brasilien derzeit nur Rang fünf mit 18 Punken aus zwölf Spielen. Die ersten sechs der zehn Teams lösen das Ticket für das Turnier 2026, das in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet.