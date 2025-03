Kehrt Sané in die Premier League zurück?

IMAGO/Ulrik Pedersen

Verlässt Leroy Sané den FC Bayern im Sommer?

Wie Zukunft von Leroy Sané beim FC Bayern aussieht, ist immer noch unklar. Den Flügelstürmer könnte es offenbar zurück in die Premier League ziehen.

Wie "Sky" berichtet, befinden sich der FC Bayern und Leroy Sané weiter in Gesprächen über eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags.

Nach der Länderspielpause sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden, der Ausgang sei allerdings offen.

Sollte keine Einigung erzielt werden, sei denkbar, dass es Sané zurück in die Premier League zieht. Von 2016 bis 2020 lief der Nationalspieler bereits im Trikot von Manchester City auf.

Aktuell soll der FC Arsenal konkretes Interesse an dem Bayern-Star haben, heißt es bei "Sky". Verantwortliche der Gunners sollen sogar schon Gespräche mit der Spielerseite geführt haben.

Ein Wechsel nach Saudi-Arabien, so der TV-Sender, sei dagegen keine Option für Sané.

Leroy Sané ist vertraglich nur noch bis Ende der Saison an den FC Bayern gebunden. Der 29-Jährige will sein Arbeitspapier an der Säbener Straße gerne verlängern, wäre dafür wohl zu Gehaltseinbußen bereit. Sogar einem stark leistungsbezogenen Vertrag würde er angeblich zustimmen.

Bleibt Sané beim FC Bayern? Das sagen die Bosse

Zur Causa Sané hatte sich zuletzt auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß geäußert. "Er hat überragende Fähigkeiten. Aber er muss einfach wissen, wenn man Leistungsträger sein will, was er absolut sein kann, dann muss man konstant gut spielen", sagte der Klub-Patron der "Abendzeitung".

"Wir wissen, was wir an Leroy haben", erklärte Bayerns Sportvorstand Max Eberl, der "Sport Bild" zufolge ein großer Fürsprecher eines Sané-Verbleibs ist, Ende Februar.

Vereinspräsident Herbert Hainer hatte zuvor im Interview mit "Sport Bild" betont: "Unsere sportliche Leitung klärt mit ihm: Was hat er für Zielvorstellungen, wie sehen unsere aus? Danach muss man gemeinsam entscheiden, ob und wenn ja, wie man das Engagement weiterführt."