Gerüchte über Bundesliga-Wechsel von Vagnoman

IMAGO/Henning Rohlfs

Verlässt Josha Vagnoman den VfB Stuttgart?

Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung zwischen Josha Vagnoman und dem VfB Stuttgart sind zuletzt ins Stocken geraten. Nun machen Gerüchte über einen Wechsel innerhalb der Fußball-Bundesliga die Runde.

Wie "Sky" berichtet, besteht innerhalb der Bundesliga "großes Interesse" an Josha Vagnoman. Um welche Klubs es sich dabei handelt, verriet der TV-Sender allerdings nicht.

Auch in der Premier League habe der Rechtsverteidiger ein gutes Standing. An Gerüchte um einen Wechsel zu Sporting, die zuletzt in Portugal kursierten, sei nichts dran, heißt es weiter.

Vagnomans Plan A bleibe ohnehin eine Verlängerung beim VfB Stuttgart.

In den Verhandlungen über eine Ausdehnung des bis 2026 gültigen Vertrags gab es zuletzt allerdings wenig Bewegung.

Der "kicker" hatte Ende Februar bereits berichtet, dass eine Entscheidung über die Zukunft von Vagnoman vertagt wurde. Dem Bericht zufolge wollen alle Beteiligte erst einmal die weitere Entwicklung abwarten.

Hintergrund: Vagnoman steckt derzeit in einem Formtief, seinen unumstrittenen Stammplatz hat er zuletzt verloren.

"Wir wissen ganz genau, was wir an Josha haben", zitierte der "kicker" Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: "Er ist auf seiner Position ein absoluter Qualitätsspieler, der in der Vergangenheit mehrfach nachgewiesen hat, dass er zu außerordentlichen Leistungen in der Lage ist."

Das werde nicht in Zweifel gezogen, "nur weil er zuletzt einmal nicht mit der gewohnten Stabilität unterwegs war".

Vagnoman will beim VfB Stuttgart verlängern

Vagnoman war 2022 für 3,7 Millionen Euro vom Hamburger SV zum VfB Stuttgart gewechselt. Im vergangenen Oktober hatte der einmalige Nationalspieler betont, dass er gerne beim Vizemeister verlängern würde.

"Eine Vertragsverlängerung wäre eine schöne Sache. Ich würde mich freuen, wenn es dazu kommt", sagte der Rechtsverteidiger zu den "Stuttgarter Nachrichten" und begründete: "Wir sind eine super Truppe, haben einen super Trainer, die Voraussetzungen für Erfolg sind gegeben."