Südkorea verzichtet auf Bayern-Star Kim

Tom Weller/dpa

Für Bayern-Abwehrstar Min-jae Kim heißt es Reha statt Länderspiele

Südkorea hat Bayern-Verteidiger Min-jae Kim aus dem Kader der Fußball-Nationalmannschaft gestrichen.

"Wir haben entschieden, dass Min-jae Kim während der Länderspielpause eine Behandlung seiner linken Achillessehnenentzündung und eine Reha-Maßnahme benötigt", zitierte die amtliche Nachrichtenagentur "Yonhap" eine Mitteilung des Fußballverbandes.

Bereits am Freitag gab FC Bayern-Trainer Vincent Kompany bekannt, dass Min-jae Kim für "die nächsten paar Wochen" nicht zur Verfügung stehe. Kim plagen schon längere Zeit Achillessehnen-Probleme. "Wir müssen schauen, dass wir ihn nicht überbelasten. Es ist hoffentlich nicht zu besorgniserregend", sagte Kompany.

Eine Operation wird es nach Angaben von Bayern-Sportvorstand Max Eberl nicht geben. Ziel dürfte sein, dass Kim in den Champions-League-Partien gegen Inter Mailand am 8. und 16. April wieder zur Verfügung steht. Südkorea bestreitet zwei WM-Qualifikationsspiele gegen Oman am 20. März und Jordanien am 25. März.