FC Bayern denkt doch über Dier-Zukunft nach

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Eric Dier genießt beim FC Bayern ein hohes Standing

Vor kurzem noch galt Eric Dier beim FC Bayern als logischer Verkaufskandidat für den Sommer. Allerdings ist der Fußball ein schnelllebiges Geschäft. Nun heißt es, dass die Münchner den Engländer gerne halten würden.

Wie "Sky" berichtet, hat beim FC Bayern in Sachen Eric Dier ein Umdenken stattgefunden. Demnach denken die Münchner darüber nach, den Vertrag mit dem Abwehrspieler zu verlängern, planen konkrete Gespräche mit Dier.

Dier sei in der Bayern-Kabine beliebt und werde als Führungsspieler wahrgenommen, so der Pay-TV-Sender. Sportvorstand Max Eberl hatte auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin (15:30 Uhr, im Live-Ticker von sport.de) bekräftigt, dass Dier nicht per se zum Verkauf steht.

"Es gibt auch mit Eric Dier einen Spieler, der sich über seine Leistungen absolut empfohlen hat, darüber nachzudenken, wie die Zukunft aussehen kann", sagte er.

Ende Februar hatte Eberl noch anders geklungen als er mit Blick auf Dier mit folgender Aussage aufhorchen ließ: "Wenn ich alle Verträge verlängere und noch drei Spieler hole, weiß ich nicht, ob die Ersparnis noch funktionieren kann."

FC Bayern: Dier gefällt's neben Kumpel Kane

Eberl steht in München trotz der Verlängerungen mit der künftigen Bayern-Achse Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Alphonso Davies unter Druck. Vom Aufsichtsrat gibt es einen Klaren Auftrag, das Gehaltsvolumen des Kaders zu reduzieren.

In diesem Zusammenhang galt Dier als Verkaufskandidat, wenngleich der 31-Jährige in München nicht zu den Topverdienern gehört.

Video: So wichtig ist der Kimmich-Verbleib für den FC Bayern

Dier selbst fühle sich in München an der Seite von "Kumpel" Harry Kane sehr wohl und würde gerne beim FC Bayern bleiben, heißt es bei "Sky." Diers Vertrag läuft am Saisonende aus.

Der Plan von Eberl und Co. habe eigentlich vorgesehen, dass in der kommenden Saison Hiroki Ito und Josip Stanisic das Ersatzduo für die in der Innenverteidigung gesetzten Minjae Kim und Dayot Upamecano bilden.