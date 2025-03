Kane endlich Bayerns Unterschieds-Torjäger

IMAGO/Kirchner-Media/Thomas Haesler

Harry Kane brüllt mit dem FC Bayern zurzeit ziemlich gut

Harry Kane und der FC Bayern - das war in der Vorsaison trotz einer überragenden Torquote des Engländers noch nicht die erhoffte Erfolgsgeschichte. In diesem Jahr könnte sich das ändern. Denn in den wichtigen Spielen macht Kane mittlerweile den Unterschied.

Dass der FC Bayern in der vergangenen Saison zum ersten Mal seit der Spielzeit 2011/12 gänzlich ohne Titel blieb, lag weniger an Harry Kane, sondern vielmehr an einer in Teilen saturierten und zerstrittenen Mannschaft, die Thomas Tuchel nicht in die Spur bekam.

Kane sicherte sich mit 36 Toren zwar souverän die Torjägerkanone, sein Titel-Fluch ging aber weiter: Noch nie hat der Brite mit einem Verein eine Trophäe in die Höhe gestemmt.

2024/25 zeigt der FC Bayern unter Vincent Kompany ein anderes Gesicht - vor allem in der nun entscheidenden Saisonphase. Die Spitzenspiele in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt und den VfB Stuttgart wurden eindrucksvoll gewonnen, in der Champions League fertigten die Bayern Bayer Leverkusen ab - 3:0 im Hin-, 2:0 im Rückspiel - eine Machtdemonstration.

Dass die Meisterschaft greifbar ist und der Traum vom "Titel dahoam" lebt, liegt auch daran, dass Kane in der "Crunchtime" liefert. Im Hinspiel gegen Leverkusen schnürte er einen Doppelpack, im Rückspiel sorgte er mit seinem Führungstreffer in Leverkusen für Ruhe, bereitete zudem das zweite Tor durch Alphonso Davies vor.

Zuvor hatte der Brite im Playoff-Hinspiel bei Celtic Glasgow den wichtigen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 beigesteuert (Endstand 2:1).

FC Bayern: Harry Kane mit eindrucksvoller Tor-Bilanz

Kane als Unterschiedsspieler - ein Unterschied zur Vorsaison. "Ich weiß, was ich dem Team bringe. Ich weiß, was ich in jedem großen Spiel bringe", sagte der Angreifer selbstbewusst.

Die Zahlen sprechen für den Stürmer. In der Bundesliga überragt er mit 21 Toren aus 23 Spielen, kommt zudem auf acht Vorlagen. In der Champions League netzte er in elf Partien zehnmal (zwei Assists), ist der erste Engländer, der in einer Königsklassen-Saison zweistellig getroffen hat.

Video: Darum ist die Kimmich-Verlängerung so wichtig

Insgesamt hat der 31-Jährige für den FC Bayern in 81 Pflichtspielen bisher unglaubliche 76 Tore erzielt - eine Buden-Quote von 94 Prozent.

Kane ist allerdings nicht nur ein Torgarant, sondern auch ein Arbeitstier, das defensiv mitschuftet und seine Kollegen mitreißt. Eine Eigenschaft, die Kompany jüngst besonders lobte.