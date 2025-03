FC Bayern vs. Inter: Rummenigge blutet das Herz

IMAGO

Karl-Heinz Rummenigge ist not amused, dass der FC Bayern in der Champions League auf Inter Mailand trifft

Der FC Bayern trifft im Viertelfinale der Champions League auf Inter Mailand - eine Paarung, die Karl-Heinz Rummenigge überhaupt nicht schmeckt, schlagen in seiner Brust doch ein rot-weißes und ein schwarz-blaues Herz.

"Das sind meine beiden Herzensmannschaften, und ich bin nicht sehr glücklich über dieses Viertelfinale", sagte der langjährige Vorstandschef des FC Bayern und heutige Aufsichtsrat im Interview mit dem "Corriere della Sera".

Sich vorzustellen, "dass eine der beiden ausscheidet, gefällt mir nicht", so der 69-Jährige weiter: "Ich hätte Inter lieber im Finale herausgefordert."

Karl-Heinz Rummenigge war 1984 nach einer überaus erfolgreichen Zeit beim FC Bayern mit zwei Landesmeister-Titeln, zwei Meisterschaften und zwei Pokalsiegen in die Serie A zu Inter Mailand gewechselt.

Die Ablösesumme von elf Millionen Mark rettete die damals finanziell schwer angeschlagenen Bayern und war zu jener Zeit die zweithöchste der Fußball-Geschichte hinter Diego Maradona (der im gleichen Jahr für 24 Millionen DM vom FC Barcelona zu SSC Neapel wechselte).

Für Inter schoss Rummenigge bis 1987 in 64 Ligaspielen zwar ordentliche 24 Tore, wurde aber immer wieder von Verletzungen ausgebremst und blieb ohne Titel.

Rummenigge: Italien nicht mehr so sehr Deutschlands Albtraum

Der FC Bayern empfängt Inter Mailand in der Champions-League-Runde der besten Acht am 8. April zum Hinspiel. Das Rückspiel findet am 16. April im legendären San Siro statt.

Zuvor tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am 20. März im Mailänder Tempel im Nations-League-Viertelfinale zum Hinspiel an, das Rückspiel des Klassikers geht drei Tage später in Dortmund über die Bühne (ab 20:15 Uhr, LIVE bei RTL und auf RTL+).

Auf die Frage, ob die Azzurri immer noch das Schreckgespenst des DFB-Teams seien, antwortete Rummenigge: "Wenn wir auf die letzte Europameisterschaft schauen, sind sie es vielleicht etwas weniger: Italien hat sich weniger stabil gezeigt als Deutschland, vielleicht, weil wir zu Hause spielten. Aber beide Partien werden sehr offen sein."

Die DFB-Elf hatte gegen Italien bei der WM das "Jahrhundertspiel" im Halbfinale verloren, 2006 beendete die Squadra Azzurra das Sommermärchen in der Vorschlussrunde. Mit Rummenigge als Kapitän verlor Deutschland zudem das WM-Endspiel 1982 in Spanien.