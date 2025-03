Rose spricht nach BVB-Sieg über "Wahnsinn" und Klopp

Jan Woitas/dpa

RB Leipzigs Trainer Marco Rose äußert sich zu seiner Situation und dem Trainergeschäft

RB Leipzigs zuletzt schwer in die Kritik geratener Coach Marco Rose hat nach dem Ende der Negativserie offene Worte über die Härten des Trainergeschäfts geäußert.

"Ein Schuss unter die Latte, einer rein. Wir wissen doch alles, worüber wir dann diskutieren, was dann auch aufgemacht wird. (...) Das ist schon phasenweise surreal, was du da auch als Mensch erlebst", sagte Rose nach dem 2:0 gegen Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga beim TV-Sender "Sky".

Es sei alles so nah beieinander. "Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Ich muss mich ständig erklären, ich mache das auch gerne. Das ist schon schwer zu greifen, manchmal", sagte Rose.

Es werde relativ schnell "über das Ergebnis die grundsätzliche Leistung bewertet und die Arbeit des Trainers natürlich auch", ergänzte Rose.

Austausch mit Klopp hilft

Für Rose sei dies aber nicht nur ein Thema des Fußballs, sondern ein gesamtgesellschaftliches. "Wie geht man miteinander um? Wie viel Respekt hat man füreinander?", führte Rose aus, der dabei auch die Zusammenarbeit mit Jürgen Klopp, dem Head of Soccer bei Mutterkonzern Red Bull, schätzt: "Es hilft mir, Austausch mit ihm zu haben, weil er einen unglaublichen Erfahrungsschatz hat und wir Trainer auch hier und da ein bisschen alleine sind. Und dann hilft es, wenn einer von außen draufguckt, gar nicht in dieser Bubble drin ist, gar nicht diesen Druck hat."

Nach der verpatzten Champions-League-Saison und zuletzt vier Ligaspielen ohne Sieg war Rose in die Kritik gerückt, durch das 2:0 gegen Dortmund ist den Sachsen der Befreiungsschlag geglückt.