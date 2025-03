Gladbach dank historischer Auswärtsstärke nach Europa?

IMAGO/kolbert-press/Burghard Schreyer

Borussia Mönchengladbach ist die Auswärtsmacht der Bundesliga

Als Borussia Mönchengladbach zuletzt eine solche Auswärtsmacht war, da zog im Mittelfeld noch ein gewisser Stefan Effenberg die Fäden. Fast genau 30 Jahre ist es her, dass es den Gladbachern gelang, innerhalb einer Bundesligasaison viermal in Folge auswärts zu triumphieren. Beim spektakulären 4:2 (2:2) bei Werder Bremen schrieben die Fohlen also ein kleines Stück Vereinsgeschichte - und dürfen in dieser Form von der Rückkehr nach Europa träumen.

"Es ist schön auswärts, weil wir da einfach viel mehr Räume haben als zu Hause", erklärte Sport-Geschäftsführer Roland Virkus in Bremen: "Wir wussten, sie würden mehr machen als verteidigen, und das hat uns die Räume gegeben, die wir brauchen, um unser Spiel aufzuziehen."

Zum wiederholten Male setzten die Gladbacher am Samstagnachmittag aus einer stabilen Defensive heraus Nadelstiche. Besonders Stürmer Alassane Pléa zeigte sich dabei effizient - der Franzose erzielte einen Dreierpack und legte das vierte Tor von Tim Kleindienst auf. Zuvor hatte die Borussia bereits beim VfB Stuttgart (2:1), bei Union Berlin (2:1) und beim 1. FC Heidenheim (3:0) gewonnen.

Gladbach bremst die Europa-Euphorie

"Wir sind sehr froh, dass wir auswärts so häufig erfolgreich sind", sagte Mittelfeldspieler Julian Weigl: "Natürlich ist es unser Ziel, jetzt auch wieder in den Heimspielen Siege einzufahren."

Sollte dies nach der Länderspielpause gelingen (zuletzt setzte es zwei bittere Heimniederlagen), dann rückt der Fan-Traum von der Rückkehr nach Europa immer näher. Auch wenn der Sport-Geschäftsführer davon am Samstag noch nichts wissen wollte.

"Unser Ziel ist es, Neunter zu werden. Wenn mehr dabei rauskommt, wehre ich mich nicht, aber wir sind noch sehr weit davon weg", sagte Virkus, während Angreifer Robin Hack zumindest ein wenig offensiver formulierte: "Der Fokus liegt einfach auf der Leistung. Wir wollen jetzt die Länderspielpause nutzen, Kraft tanken, klar bleiben im Kopf und hoffen, dass wir unsere Leistung weiter auf den Platz bekommen", sagte der 26-Jährige.