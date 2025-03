Matthäus benennt "noch größeres" BVB-Problem

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Lothar Matthäus glaubt nicht mehr an eine BVB-Qualifikation für die Champions League

Bei RB Leipzig kassierte Borussia Dortmund die zweite Bundesliga-Pleite in Folge. Durch das 0:2 in Sachsen rückt die Qualifikation für das europäische Geschäft in immer weitere Ferne. Die Champions League ist für den Tabellenelften bereits sieben Zähler entfernt. Der BVB habe allerdings noch ein "größeres" Problem, meint Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

Am Samstagabend musste Borussia Dortmund bereits die elfte Niederlage der laufenden Bundesliga-Saison hinnehmen. Als Tabellenelfter ist die Sorge am Westfalenstadion groß, dass man in der kommenden Saison nicht international vertreten sein wird. TV-Experte Lothar Matthäus zufolge, sind zumindest die Champions-League-Plätze inzwischen zu weit weg.

Der Rückstand auf Platz vier von aktuell sieben Punkten, der durch einen SGE-Sieg in Bochum noch auf zehn anwachsen kann, sei zwar noch nicht riesig, aber "es sind auch sechs, sieben Mannschaften dazwischen und das ist das noch größere Problem. Bei einer Mannschaft kann man mal sechs, sieben Punkte rankommen, aber hier sind viele Mannschaften dazwischen", erklärte der Rekordnationalspieler beim Pay-TV-Sender "Sky".

BVB-Teilnahme an der Europa League noch möglich

Zudem geht der Weltmeister von 1990 davon aus, dass der BVB nicht noch die maximale Punkteausbeute von 24 einsammeln wird: "Dortmund hat noch zwei schwere Auswärtsspiele in München und Leverkusen, wo man kein Favorit ist und wo man nicht sechs Punkte erwarten kann. Also Dortmund wird auch noch Punkte liegen lassen."

Immerhin: Matthäus hält eine Dortmunder Teilnahme an der Europa League "für möglich". Dafür müsste zumindest einmal der fünfte Tabellenplatz am Saisonende herausspringen.

Auch Rang sechs könnte unter Umständen reichen, sollte der Sieger des DFB-Pokals bereits über die Bundesliga für Champions League oder Europa League qualifiziert sein. Allerdings beträgt der Rückstand auf diese zwei Plätze ebenfalls bereits sieben Punkte.