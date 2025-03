BVB-Star schreibt wichtigstes Saisonziel ab

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Pascal Groß und der BVB bangen um Europa

Bei Borussia Dortmund schwinden nach der bitteren 0:2-Pleite bei RB Leipzig die Hoffnungen auf die erneute Qualifikation für die Champions League. BVB-Profi Pascal Groß glaubt jedenfalls nicht mehr so richtig ans Erreichen des wichtigsten Saisonziels.

"In unserer Situation müssen wir kleine Brötchen backen. Es sind immer weniger Spiele, deshalb wird es langsam unrealistisch", sagte der Nationalspieler im Anschluss an das BVB-Duell mit den Sachsen bei "Sky". "Wir geben in jedem Spiel alles. Die erste Halbzeit war heute schwach, in der zweiten haben wir einfach die Tore nicht gemacht."

Der erneute Rückschlag wenige Tage nach dem Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse fühle sich "extrem schlecht an", bekannte Pascal Groß. "Es wird immer gesagt, dass wir nach der Champions League Probleme haben und keine Spiele gewinnen können, das nervt mich extrem. Heute haben wir es wieder nicht geschafft, das ist extrem bitter."

Sieben Punkte beträgt der Rückstand des BVB auf Rang vier und die Champions-League-Plätze derzeit. Für Groß wäre das Erreichen der Europa League kein Erfolg. "Wo wir stand jetzt stehen, wäre es aber positiv, weil wir auf Platz elf stehen. Ich bin mit anderen Erwartungen hergekommen."

BVB bei RB Leipzig "extrem abschlussschwach"

Mit Blick auf die Leistung gegen RB sagte Groß' Teamkollege Nico Schlotterbeck: "Wir waren heute extrem abschlussschwach, woran das liegt, weiß ich nicht. Das hatten wir in der Häufigkeit noch nicht. Mit 26 Torschüssen muss man hier gewinnen, das haben wir nicht hinbekommen. Wir haben kein Tor geschossen, das ist das Brutale heute."

Auch der Abwehrchef verliert den Glauben an eine Aufholjagd in Richtung Königsklasse. "Haken dran machen ist schwer, aber es ist fast unmöglich. Es sind noch acht Spiele und die vorderen Teams noch vor uns. Wir müssen schleunigst punkten. Aber die Chance ist sehr gering."

Nach der Länderspielpause müsse der BVB "als Einheit auftreten und gegen Mainz ein gutes Spiel machen", forderte Schlotterbeck. "Es kommen noch drei, vier wichtige Wochen."