FC Arsenal festigt zweiten Platz

Das Tor des Tages: Arsenal schlägt Chelsea

Der FC Arsenal hat im Londoner Stadtduell mit dem FC Chelsea in der englischen Premier League zurück in die Erfolgsspur gefunden. Ohne den verletzten deutschen Fußball-Nationalspieler Kai Havertz gewannen die Gunners am Sonntag mit 1:0 (1:0) und festigten im Kampf um die Qualifikation zur Champions League den zweiten Tabellenplatz.

Nach zuvor drei Ligaspielen ohne Erfolg sorgte Mikel Merino (20.) für den verdienten Sieg der Gastgeber, die vor allem in der ersten Halbzeit deutlich druckvoller agierten.

Chelsea, das seit sieben direkten Duellen mit Arsenal auf einen Sieg wartet, entwickelte ohne den angeschlagenen Offensivstar Cole Palmer zu wenig Gefahr.

Arsenals Vorsprung auf die viertplatzierten Blues beträgt nun neun Punkte, das Polster auf Manchester City auf Rang fünf sogar zehn Zähler. An der Tabellenspitze ist der FC Liverpool allerdings mit zwölf Punkten mehr enteilt.