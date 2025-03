Rummenigge kommentiert Bayern-Gerüchte um Calhanoglu

IMAGO

Hakan Calhanoglu war laut Karl-Heinz Rummenigge nie ein Thema beim FC Bayern

Ende Dezember bestätigte Hakan Calhanoglu von Inter Mailand, dass er im vergangenen Sommer ein Thema beim FC Bayern war. Karl-Heinz Rummenigge ist über die Aussage des Ex-HSV-Stars verwundert und erklärt, dass man sich nie mit einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers beschäftigt habe.

"Es stimmt nicht, dass wir uns im letzten Sommer mit ihm beschäftigt haben", stellte das Mitglied des Münchner Aufsichtsrates im Gespräch mit dem "Corriere della Sera" klar.

Auch eine Verpflichtung des Leistungsträger der Nerazzurri nach der laufenden Spielzeit schloss der 69-Jährige aus.

"Zu 100 Prozent werden wir in diesem Bereich nicht nachlegen. Wir haben Kimmich, der verlängert hat, Pavlovic, Palinha, Goretzka, Laimer und Guerreiro", stellte Rummenigge klar.

Calhanoglu plauderte angebliche Offerte des FC Bayern aus

Ende 2024 hatte der Freistoßexperte Calhanoglu mit einem Interview für Aufsehen gesorgt, in dem er das Interesse des FC Bayern ausplauderte. "Es lief die EM und bis sie vorbei war, hat mein Berater mir nichts gesagt. Dann rief er mich an und sagte mir, dass es diese Optionen gäbe", schilderte der frühere Bundesliga-Profi im Gespräch mit dem "Corriere dello Sport",

Ernsthaft in Frage kam die angebliche Offerte des deutschen Rekordmeisters für Calhanoglu aber nicht. "Ich habe ihn sofort unterbrochen und ihm ohne zu zögern gesagt: 'Sprich mit Inter, nicht mit mir. Ich werde nur das tun, was sie wollen'. Ich kann diesem Verein und den Menschen dort nur danken. Sie haben mir immer geholfen und mich unterstützt."

Calhanoglu war 2021 von der AC Milan zum Stadtrivalen gewechselt. Inzwischen steht der 30-Jährige bei 166 Pflichtspielen (36 Tore, 27 Vorlagen) für Inter - und hofft sogar, dort seine Karriere zu beenden. "Auch weil ich nicht mehr so jung bin. Und im Fußball weiß man nie, was passieren wird. Aber ich werde auf jeden Fall so lange wie möglich bleiben", sagte Calhanoglu damals.