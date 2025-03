Energie Cottbus beendet Sieglos-Serie

IMAGO/Oliver Zimmermann

Energie Cottbus siegt wieder

Energie Cottbus hat sich vorerst aus der Ergebniskrise befreit und kann in der 3. Liga weiter vom Aufstieg träumen.

Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz setze sich nach vier Spielen ohne Sieg am Sonntag beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen mit 1:0 (0:0) durch und schob sich am 1. FC Saarbrücken in der Tabelle vorbei auf Platz zwei. Für Sandhausen verschärfte sich die Krise im Tabellenkeller derweil.

Tolcay Cigerci (71.,Foulelfmeter) sorgte für den Erfolg des Aufsteigers, der mit nun 52 Punkten auf dem Konto den Abstand auf Spitzenreiter Dynamo Dresden (53) auf einen Zähler verkürzte. Der Tabellenführer hatte zuvor bei Rot-Weiss Essen (1:1) wie auch Saarbrücken gegen den VfB Stuttgart II (0:2) am 29. Spieltag gepatzt.

Für Sandhausen wird es hingegen immer brenzliger. Seit sechs Spielen gelang dem Team von Trainer Kenan Kocak kein Sieg mehr, mit 32 Punkten steckt der SVS auf Rang 18 tief im Abstiegskampf.