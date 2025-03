8 Tage frei! Kompany ordnet Bayern-Urlaub an

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Vincent Kompany schenkt seinen Nicht-Nationalspielern eine Pause

In der Bundesliga haben die Profis des FC Bayern zuletzt nicht überzeugt. Am Samstag ließen die Münchner bei Union Berlin Punkte liegen, nahmen nur ein enttäuschendes 1:1 mit nach Hause. Trainer Vincent Kompany gibt seinen Spielern trotzdem lange frei - jedenfalls denen, die keine Nationalspieler sind.

Der FC Bayern nutzt die anstehende Länderspielpause, um seinen Spielern, die nicht zu den Nationalmannschaften reisen müssen, einen Kurz-Urlaub zu ermöglichen.

Wie ein Klub-Sprecher mitteilte, steht die gesamte kommende Woche kein Training an der Säbener Straße auf dem Programm. Zuvor hatte die "Bild" von dem achttägigen "Mega-Urlaub" berichtet.

Alle Spieler, die nicht für ihr Nationalteam im Einsatz sind, müssen erst wieder am Montag in einer Woche, dem 24. März, zum Training antraben. Freuen dürfen sich Thomas Müller, Serge Gnabry, Sven Ulreich, Raphael Guerreiro, Eric Dier und Sacha Boey.

Hintergrund: Die Klub-WM in den USA beginnt schon am 14. Juni. Die jetzige Länderspielpause ist die letzte Gelegenheit für eine längere Verschnaufpause. Kompany will zumindest einigen Stars etwas Erholung geben, die sie in der restlichen Saison nicht mehr bekommen.

FC Bayern: Angeschlagene Spieler können trainieren

Die Einrichtungen am Vereinsgelände bleiben in der Zeit aber für Spieler - etwa angeschlagene Profis wie Manuel Neuer oder Minjae Kim - zugänglich, falls diese freiwillig und individuell trainieren wollen.

Der FC Bayern liegt in der Bundesliga trotz des Patzers in Berlin klar auf Titelkurs. In der Champions League fegten die Bayern zuletzt Bayer Leverkusen vom Feld und haben dem Traum vom "Titel Dahoam" Leben eingehaucht.

Das Endspiel der Champions League findet dieses Jahr am 31. Mai in der Allianz Arena statt. Zwei Wochen später steht dann die Klub-WM auf dem Programm, an der erstmals 32 Mannschaften teilnehmen. Aus Deutschland ist neben dem Rekordmeister noch der BVB mit dabei.