Eintracht-Rakete Bahoya stellt Speed-Rekord auf

IMAGO/Team2 /SID/IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Frankfurts Bahoya erzielte auch einen Treffer in Bochum

Eintracht Frankfurts Jean-Mattéo Bahoya hat einen Geschwindigkeitsrekord in der Bundesliga aufgestellt. Der Offensivspieler erreichte bei einem Sprint in der Partie beim VfL Bochum (3:1) am Sonntag laut Deutscher Fußball Liga (DFL) 37,16 km/h und übertraf damit die bisherige Bestmarke.

Diese hielt der Heidenheimer Sirlord Conteh (36,82 km/h), der sich für den Verlust des Rekordes am Sonntag mit seinem ersten Bundesliga-Tor im Kellerduell gegen Holstein Kiel (3:1) trösten konnte. Auf Rang drei liegt Gerrit Holtmann (VfL Bochum) mit 36,74 km/h. Seit der Saison 2011/12 werden die Sprintdaten erfasst.