Matthäus über Urbig-Patzer: "Darfst dir nichts erlauben"

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Beim Remis des FC Bayern in Berlin patzte Jonas Urbig folgenschwer

Mit einem haarsträubenden Fehler ermöglichte U21-Nationalspieler Jonas Urbig vom FC Bayern dem 1. FC Union Berlin in der Schlussphase noch den Ausgleich. Auch wenn der Youngster den Münchnern zwei Punkte gekostet hat, stellten sich Verantwortliche und Mitspieler hinter den Schlussmann. Lothar Matthäus findet das richtig.

"Durch den Fehler würde ich jetzt nicht sagen, dass er es sportlich nicht bringt. Er hat in Leverkusen ein gutes Spiel gemacht in der Champions League, wo der Druck ja noch größer war. Er ist ein junger Torwart und muss mit Fehlern lernen und dann lieber Samstag als vielleicht in einem anderen wichtigeren Spiel, weil das können die Bayern verkraften", so der Rekordnationalspieler am Sonntagabend bei "Sky90".

Natürlich werde über den Youngster nun diskutiert, beim FC Bayern "darfst du dir nichts erlauben, ob du 19 Jahre alt bist oder ein alter Hase, da wird alles mit der Lupe betrachtet", erklärte der 63-Jährige weiter, der sicher ist, dass sich der talentierte Schlussmann von seinem bösen Fehler in der Hauptstadt nicht aus der Ruhe bringen lässt.

FC Bayern: Urbig steckt die Kritik weg

"Mit der Kritik muss er umgehen und kann er umgehen, aber ich weiß, dass er im Verein Rückhalt bekommt", so Matthäus über Urbig, der den FC Bayern mit einem gravierenden Fehler um den schon fast sicher geglaubten knappen, aber ungefährdeten Sieg brachte. Durch ein Tor von Leroy Sané waren die Münchner rund 20 Minuten vor dem Ende in Führung gegangen.

Von den Gastgebern kam bis zur 83. Minute wenig. Dann jedoch verschätzte sich Urbig bei einem Klärungsversuch nach einer Flanke und ermöglichte damit den Gegentreffer zum 1:1 durch Benedict Hollerbach.

Verantwortliche und Mitspieler stellten sich nach der Partie unisono hinter den U21-Nationaltorhüter, den der FC Bayern erst im Winter vom 1. FC Köln verpflichtet hatte, und der derzeit den verletzten Manuel Neuer zwischen den Pfosten vertritt.