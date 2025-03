Ruhnert als S04-Sportvorstand? "Man sollte alles dafür tun"

IMAGO/Matthias Koch

Oliver Ruhnert war bereits in der Vergangenheit für den FC Schalke 04 tätig

Bei der Suche nach einem neuen Sportvorstand ist beim FC Schalke 04 weiterhin kein Ende in Sicht. Mehrere Kandidaten sollen trotz Gesprächen vor der Aufgabe am Berger Feld zu großen Bammel haben. Eine Trainerikone der Knappen wirbt nun dafür, den einstigen Chefscout und Ex-Union-Boss Oliver Ruhnert zurückzuholen.

Mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht wollte Oliver Ruhnert in den Bundestag einziehen. Dafür ließ sich der gebürtige Sauerländer sogar bei Union Berlin von seinen Aufgaben entbinden. Das BSW scheiterte aber mit 4,97 Prozent der Zweitstimmen an der Fünfprozenthürde, nach der Wahlpleite kündigte der 53-Jährige an, wieder im Fußball tätig werden zu wollen.

Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass Ruhnert wieder bei dem Hauptstadtklub anfangen werde. Schalkes U19-Cheftrainer Norbert Elgert findet allerdings, dass sich auch sein Arbeitgeber um die Dienste des langjährigen Fußball-Funktionärs bemühen sollte. Das Urgestein, das seit über 20 Jahren die A-Jugend bei Königsblau betreut, sieht in dem Arnsberger die perfekte Besetzung des Sportvorstandes.

FC Schalke 04: Ruhnert hat "Qualitäten hinreichend unter Beweis gestellt"

"Ihn zurückzuholen, das ist mein persönlicher Wunsch", zitiert die "WAZ" den 68-Jährigen, der Ruhnert aus gemeinsamen Jahren (2008 bis 2017) in der Knappenschmiede kennt: "Wenn man den aus meiner Sicht Besten kriegen kann, dann sollte man alles dafür tun, ihn zu bekommen."

Doch kann sich der ehemalige Leiter der Nachwuchsabteilung des FC Schalke 04 eine Rückkehr nach Gelsenkirchen überhaupt vorstellen? "Er ist nach wie vor Schalker durch und durch. Oliver Ruhnert hat seine Qualitäten hinreichend unter Beweis gestellt", legte sich Elgert fest, der auch nach dem Abschied weiterhin Kontakt mit Ruhnert hält.

Dass sich auch Union Berlin erneut mit einem Engagement des BSW-Politikers befasst, kommt für die Schalker Trainerlegende nicht überraschend: "Das verwundert mich nicht. Auch die Berliner wissen um die Qualitäten eines Oliver Ruhnert."