BVB rechnet schon mit Europa-GAU

IMAGO/Revierfoto

Beim BVB schwindet die Hoffnung auf eine Teilnahme am Europapokal

Nach der 0:2-Niederlage bei RB Leipzig ist die Qualifikation des BVB für die Champions League in weite Entfernung gerückt. Selbst für eine Teilnahme an der Europa oder Conference League muss sich Borussia Dortmund im Saisonendspurt enorm strecken. Hinter den Kulissen stellt sich man sich offenbar auf eine Saison ohne Zusatzeinnahmen ein.

Den "Ruhr Nachrichten" zufolge ist bei Borussia Dortmund schon längst eine Saison ohne Teilnahme am finanziell lukrativen Europapokal in Planung. Öffentlich abschreiben werden die BVB-Bosse die laufende Spielzeit nicht, allzu groß ist die Hoffnung auf einen positiven Saisonabschluss mit dem Erreichen des internationalen Geschäfts aber wohl nicht mehr.

"In unserer Situation müssen wir kleine Brötchen backen. Es sind immer weniger Spiele, deshalb wird es langsam unrealistisch", sagte Pascal Groß im Anschluss an die BVB-Pleite in Sachsen bei "Sky":"Wir geben in jedem Spiel alles. Die erste Halbzeit war heute schwach, in der zweiten haben wir einfach die Tore nicht gemacht."

BVB-Qualifikation für die Champions League "fast unmöglich"

Teamkollege Nico Schlotterbeck bezeichnete eine Qualifikation für die Champions League am Samstagabend "fast unmöglich. Es sind noch acht Spiele und die vorderen Teams noch vor uns. Wir müssen schleunigst punkten. Aber die Chance ist sehr gering", so der deutsche Nationalspieler gegenüber dem Pay-TV-Sender. Kapitän Emre Can wollte im Anschluss an die bittere Niederlage bei RB Leipzig "nicht über Europa reden".

Sollte der BVB erstmals seit der Saison 2009/10 nicht am Europapokal teilnehmen, hätte das wohl gravierende Folgen. Mindestens ein Leistungsträger müsste wohl zu Geld gemacht werden, um die fehlenden Einnahmen zu kompensieren. Zudem ist fraglich, ob sich die Top-Spieler der Schwarz-Gelben ohne Champions oder Europa League halten lassen.

Den Etat müsste Borussia Dortmund im Fall der Fälle wohl dramatisch senken.