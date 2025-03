FC Bayern plant "starkes Angebot" für United-Flop

IMAGO/Antonio Pozo / PRESSINPHOTO

Der FC Bayern ist angeblich an Antony (r.) interessiert

Fast 100 Millionen Euro legte Manchester United einst auf den Tisch, um Antony von Ajax Amsterdam an das Old Trafford zu holen. Überzeugen konnte der Brasilianer dort nie, entwickelte sich schnell zum millionenschweren Transfer-Flop. Seiner Karriere verleiht der Offensivakteur aktuell bei Betis Sevilla wieder Auftrieb. Nun soll der FC Bayern einen Vorstoß planen.

Bereits Mitte Februar hatte "fichajes.net" vermeldet, dass Antony das Interesse des FC Bayern auf sich gezogen hat. Auf Leihbasis bei Betis Sevilla weiß der Brasilianer aktuell zu überzeugen, erzielte in seinen ersten sieben Ligapartien bereits zwei Treffer und legte zwei weitere für seine Mitspieler vor. Wie es für ihn im Sommer weitergeht, ist offen.

Bei Manchester United hat der 90-Millionen-Flop wohl eher keine Zukunft. Der spanische Erstligist würde den Flügelflitzer dem Vernehmen nach gerne behalten, Antony soll seine Karriere allerdings bei einem Klub fortsetzen wollen, der international vertreten ist. Eine Perspektive, die ihm der Tabellensechste des spanische Oberhauses zum aktuellen Zeitpunkt nicht fest zusagen kann.

Macht der FC Bayern bei Antony im Sommer Ernst?

Anders sieht es da schon beim FC Bayern aus, der laut dem spanischen Online-Portal plant, sein Interesse am 25-Jährigen in naher Zukunft zu intensivieren. Demnach bereitet man sich an der Säbener Straße bereits vor, mit einem "starken Angebot" am Old Trafford vorstellig zu werden, um Antony zu verpflichten. Eine mögliche Ablösesumme geht aus dem Bericht nicht hervor.

2022 hatte Manchester United noch rund 90 Millionen Euro für den 16-fachen Nationalspieler an Ajax Amsterdam überwiesen.

In der Premier League konnte der Offensivspieler jedoch nie überzeugen, fiel meist nur durch Provokationen und sinnlose Kabinettstückchen auf. Sein Vertrag beim englischen Rekordmeister ist noch bis 2027 datiert.