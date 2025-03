VfB-Frust nach Last-Minute-K.o. gegen Bayer Leverkusen

IMAGO/Grant Hubbs

Keine Punkte für Sebastian Hoeneß und den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart ärgert sich über die späte Niederlage in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen.

Der VfB Stuttgart gab am Sonntagabend im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen eine zwischenzeitliche 3:1-Führung noch aus der Hand und stand letztlich mit leeren Händen da.

Die ersten beiden Gegentore seien "zu schnell" gekommen, analysierte VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß anschließend bei "DAZN".

"Die Art und Weise, wie sie kamen, war auch brutal. Dann ist es natürlich so, dass der Gegner weiterhin daran glaubt. Allgemein hat Leverkusen natürlich eine tolle Moral gezeigt, aber du musst halt mit diesen Zwei-Tore-Führungen eine Phase überstehen, fünf bis zehn Minuten und dann wird es irgendwann auch schwer für den Gegner und die Tore kamen, ich glaube, nach acht Minuten, nach fünf Minuten und dann ist das Spiel natürlich offen", legte der 42-Jährige nach.

VfB Stuttgart schenkt Führungen her

Ermedin Demirovic (15.) und Nick Woltemade (48.) hatten die Stuttgarter zunächst mit 2:0 in Führung gebracht. Jeremie Frimpong (56.) verkürzte anschließend für Bayer Leverkusen, ehe die Schwaben durch ein Eigentor von Granit Xhaka (62.) den alten Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellen konnten.

Piero Hincapié (68.) sorgte für den erneuten Leverkusener Anschluss. Es folgte eine wilde Schlussphase, in der Bayer 04 durch ein Eigentor von Angelo Stiller (88.) erst zum 3:3 kam. Patrik Schick sorgte mit seinem Siegtreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit letztlich für die endgültige Wende.

Der VfB Stuttgart ist durch die Niederlage in der Fußball-Bundesliga vom achten auf den zehnten Tabellenplatz zurückgefallen. Die erneute Teilnahme am internationalen Geschäft ist in Gefahr.

VfB Stuttgart muss "ein bisschen tiefer graben"

"Die Jungs haben alles gegeben und ein wirklich gutes Spiel gemacht. Es soll nicht sein, wir müssen ein bisschen tiefer graben gerade, wir müssen ein bisschen mehr fighten und das ist das, was wir dann auch tun werden, wenn wir wieder zusammenkommen. Aber ich glaube, heute war mehr drin und hätten die Jungs auch verdient, denke ich", sagte Hoeneß.

"Vermasselter Abend, das beschreibt es ganz gut. Wir führen 2:0, das ist immer ein ekliges Ergebnis. Dann kriegen wir das 2:1, machen dann sogar das 3:1. Dann müssen wir es einfach über die Bühne kriegen. Wenn wir so oft in Führung gehen, wir schießen drei Tore zu Hause, das sollte normalerweise für einen Sieg reichen, auch wenn es gegen Leverkusen ist", kommentierte Angreifer Woltemade die Niederlage bei "DAZN".