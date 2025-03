Spannende Details zum Klopp-Besuch bei RB Leipzig enthüllt

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Plant eifrig bei RB Leipzig mit: Jürgen Klopp

Auch nach dem glücklichen 2:0-Sieg gegen den BVB ist klar, dass sich bei RB Leipzig zur kommenden Saison einiges ändern muss, um die sportliche Negativentwicklung zu stoppen. Dabei hilft offenbar auch Jürgen Klopp tatkräftig mit.

Der im Januar offiziell inthronisierte Red-Bull-Fußballchef weilte am Wochenende zum ersten Mal nach seinem kurzen Antrittsbesuch wieder am Cottaweg - und der Termin mit dem früheren Star-Coach hatte es durchaus in sich.

Wie "Bild" und "kicker" übereinstimmend berichten, kam Jürgen Klopp in einer großen Elefanten-Runde mit zahlreichen weiteren Entscheidern zusammen, darunter Red Bulls Technischem Direktor Mario Gomez, RB Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer sowie Vorstandschef Johann Plenge.

Es sei demnach in erster Linie um die Kaderplanung für die kommende Saison gegangen, bei der Klopp den Verantwortlichen vor Ort beratend zur Seite steht. Offenbar will RB künftig wieder mehr auf Mentalitätsspieler setzen. Der Kader soll verjüngt und wieder mit mehr RB-DNA bestückt werden, heißt es.

Top-Stars der aktuellen Mannschaft wie Benjamin Sesko, Castello Lukeba und Xavi Simons könnten den Verein verlassen - und hohe Ablösen in die Kassen spülen. Diese wiederum könnten für den angepeilten Umbruch verwendet werden.

RB Leipzig: Rose lobt "Austausch" mit Jürgen Klopp

Der umstrittene Trainer Marco Rose hatte die Zusammenarbeit mit Klopp nach dem BVB-Spiel in den höchsten Tönen gelobt.

"Es hilft mir, Austausch mit ihm zu haben, weil er einen unglaublichen Erfahrungsschatz hat und wir Trainer auch hier und da ein bisschen alleine sind. Und dann hilft es, wenn einer von außen draufguckt, gar nicht in dieser Bubble drin ist, gar nicht diesen Druck hat", sagte er.

RB droht als Tabellenfünfter derzeit die Champions League zu verpassen. In der Königsklasse war sang- und klanglos bereits nach der Ligaphase Schluss.

Die einzige Titelchance bietet sich Roses Team im DFB-Pokal, wo allerdings mit dem VfB Stuttgart im Halbfinale (2. April, 20:45 Uhr) eine knifflige Aufgabe wartet.