Klartext zu "Auslaufmodell Goretzka"

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Leon Goretzka hat sich beim FC Bayern zurückgekämpft

Beim FC Bayern wieder Stammkraft, zurück im DFB-Team: Leon Goretzka ist nach schwierigen Monaten wieder obenauf. Ex-Bundesliga-Profi "Iron" Maik Franz ordnet das wundersame Comeback des Ex-Schalkers ein.

"Der Fußball, heißt es ja so gerne und so oft, bietet immer eine Momentaufnahme. Trotzdem ertappen wir uns alle doch immer wieder dabei, Bewertungen für die Ewigkeit treffen zu wollen. Die Urteile, die noch vor gar nicht allzu langer Zeit über Leon Goretzka gefällt wurden, bildeten da keine Ausnahme", schrieb der 43-Jährige in einer "kicker"-Kolumne.

Franz ergänzte: "Die große Mehrheit der Experten und Kommentatoren war sich einig: Das Auslaufmodell Goretzka stand beim FC Bayern wie mit Blick auf die Nationalmannschaft völlig zu Recht auf dem Abstellgleis. Vieles war sogar eher noch härter formuliert."

Er habe das nachvollziehen können, bekannte der frühere Abwehrspieler. "Goretzka war für mich zwar keine Reizfigur, seine betonte Coolness hielt ich aber für eine Attitüde, die auch mir nicht so gefallen hat."

Doch inzwischen hat sich Franz' Meinung um 180 Grad gedreht. "Umso größer ist der Respekt, den Goretzka mir mittlerweile abnötigt: Wie er mit all der Kritik und seiner Situation umgegangen ist, macht ihn in meinen Augen zu einem absoluten Vorbild für jeden Profi und für alle, die es einmal werden wollen", erklärte er.

"In der Theorie ist das alles natürlich immer schnell und leicht gesagt: Klappe halten, Gas geben, geduldig sein. Doch aus meiner Erfahrung heraus behaupte ich: Das in der Praxis so umzusetzen, wie Leon es getan hat, schaffen nur die Allerwenigsten", so Franz.

Für ihn sei Goretzkas sportliche Renaissance "in jedem Fall der beeindruckendste Erfolg seiner Karriere, trotz des Champions-League-Siegs 2020".

FC Bayern: "Ein Kompliment" für Vincent Kompany

"Ein Kompliment" übermittelte Franz in diesem Zusammenhang auch Goretzkas Trainern, Vincent Kompany beim FC Bayern und Julian Nagelsmann in der Nationalmannschaft, die jetzt wieder auf den 30 Jahre alten Routinier setzen.

"Auch das besitzt für mich Vorbildcharakter, weil es beispielhaft demonstriert: Es geht immer wieder darum, keine starren Perspektiven einzunehmen, sondern Entwicklungen anzuerkennen", lobte Franz.

Das Verhalten von Goretzka, Kompany und Nagelsmann bezeichnete er als "maximal imponierend".