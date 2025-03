Real Madrid macht bei Angelo Stiller Ernst

IMAGO

Angelo Stiller ist noch bis 2028 an den FC Bayern gebunden

Angelo Stiller vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat offenbar das Interesse von Real Madrid geweckt.

Wie das Portal "fichajes.net" berichtet, steht Angelo Stiller bei Real Madrid auf dem Zettel. Demnach wollen die Königlichen den Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart im Sommer nach Spanien locken.

Bei Real soll Stiller in die Fußstapfen von Vereinslegende Luka Modric treten. Der Vertrag des 39-Jährigen läuft am Saisonende aus.

Weiter heißt es, dass Stiller der ideale Kandidat für die Nachfolge des Kroaten sei. Sein Profil passe perfekt zur Philosophie der Madrilenen.

Stiller hat seinen Vertrag beim VfB Stuttgart erste Ende Januar bis 2028 verlängert. In seinem neuen Arbeitspapier ließ sich der Nationalspieler aber wohl eine Ausstiegsklausel zusichern, die ihm einen Abgang ab 2026 ermöglicht.

"Sport Bild" zufolge kann Stiller die Schwaben gegen eine festgelegte Ablösesumme in Höhe von 36,5 Millionen Euro verlassen.

Sollte Real im Sommer 2026 tatsächlich Ernst machen, könnte der VfB Stiller die Klausel laut "Sky" aber abkaufen. Dafür müsste der VfB Stuttgart zwei Millionen Euro an das ehemalige Bayern-Talent überweisen, heißt es. Dann wäre die Option sofort nichtig, ohne, dass Stiller etwas dagegen tun kann. Eine Ablöse wäre fortan frei verhandelbar.

Ein Abgang Stillers vom VfB Stuttgart nach der laufenden Saison gilt eher als unwahrscheinlich. Nur bei einem unmoralischen Angebot wären der 23-Jährige und sein aktueller Arbeitgeber "fichajes.net" zufolge gesprächsbereit.

Angelo Stiller auch beim FC Bayern gehandelt

Stiller wurde zuletzt auch mit dem FC Bayern und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.

Ein Wechsel nach München wäre eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte und in die Heimat. Der dreimalige Nationalspieler ist in der bayerischen Landeshauptstadt geboren, kickte bereits mit neun Jahren beim FC Bayern und durchlief anschließend die Jugendteams. Ein Durchbruch bei den Profis wurde ihm an der Säbener Straße allerdings nicht zugetraut.

Die Gerüchte über einen Wechsel zum FC Bayern dürften sich nach der Vertragsverlängerung von Joshua Kimmich allerdings nicht konkretisieren.