Van Wonderen unter Druck? S04 ruft Neun-Punkte-Plan aus

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Kees van Wonderen will mit Schalke 04 in die Erfolgsspur

Der kurze Aufwärtstrend des FC Schalke 04 hat am Freitagabend mit der 1:2-Heimpleite gegen Hannover 96 ein jähes Ende gefunden. Nach dem Rückschlag wollen die Knappen umso härter zurückschlagen.

Wie der "kicker" schreibt, hat der FC Schalke 04 für die kommenden drei Partien in der 2. Bundesliga einen Neun-Punkte-Plan ausgerufen. Die Duelle mit der SpVgg Fürth, dem SSV Ulm und Jahn Regensburg sollen demnach allesamt gewonnen werden.

Die Schalker haben die drei Ligakonkurrenten in der Tabelle inzwischen hinter sich gelassen. Dieses Bild soll beibehalten werden. Gleichzeitig hat der Revierklub sich selbst etwas zu beweisen: In der Hinrunde konnte man gegen die drei nächsten Gegner nur einen Sieg holen.

Gerade mit Blick auf die kommende Saison, wo Schalke wieder oben mitspielen will, soll nun ein klares Signal gesendet werden.

Für Trainer Kees van Wonderen könnte es in den nächsten Wochen sogar um seinen Job gehen. Denn noch immer ist unklar, ob der Niederländer auch nach dem Sommer weiterhin in Gelsenkirchen an der Seitenlinie stehen wird.

Kämpft van Wonderen beim Schalke 04 um seinen Job?

Vertraglich ist van Wonderen noch bis 2026 gebunden, im Schalker Umfeld mehren sich aber die kritischen Töne.

"Wenn man sich die Rückrunde anschaut, sehe ich keine spielerische Entwicklung. Der Fußball ist nicht gut anzuschauen. Das stärkt intern van Wonderens Rolle nicht. Sollte gegen Fürth, Ulm und Regensburg keine Besserung folgen, dann geht es im Sommer nicht weiter - da bin ich jetzt hart", sagte "WAZ"-Reporter Andreas Ernst nach der Pleite gegen Hannover im Podcast "19:04 - Inside Schalke".

Der Übungsleiter hatte nach der denkwürdigen Partie mit zwei Gegentoren in der Schlussphase zunächst ratlos gewirkt. Doch am Mikrofon blieb der Schalke-Trainer kämpferisch. Er habe sehr wohl "einige Ideen", wie es in den in den nächsten Wochen besser werden soll.

Zeit für intensive Trainingsarbeit ist wegen der Länderspielpause genug. Auf Schalke nutzt man die freie Zeit außerdem für ein Testspiel gegen den FC Groningen. Am Mittwoch wird sich van Wonderen dort zusätzliche Erkenntnisse erhoffen.