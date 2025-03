Palhinha will sich beim FC Bayern durchsetzen

IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Sitzt beim FC Bayern häufig auf der Bank: João Palhinha

Beim FC Bayern kommt João Palhinha nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Der Portugiese nahm sich nun ausgerechnet Leon Goretzka zum Vorbild - den Profi, der ihm den Platz im Münchner Starensemble streitig macht.

Wie die "Sport Bild" berichtet, denkt João Palhinha nicht an einen vorzeitigen Abschied vom FC Bayern. Demnach will sich der Mittelfeldmann trotz großer Konkurrenz an der Säbener Straße beweisen.

Hoffnungen machen ähnliche Fälle aus der Vergangenheit, wie Palhinha selbst betonte: "Es gibt viele Beispiele in unserer Mannschaft: Noch in der vergangenen Saison haben sich fast alle über einige Spieler bei uns beschwert: Leon Goretzka, Dayot Upamecano, Alphonso Davies. Viele Spieler, die exemplarisch für meine Situation jetzt stehen. Ich will einfach zeigen, was ich kann."

Im Sommer hatte Goretzka noch als Verkaufskandidat gegolten. Der gebürtige Bochumer wollte aber beim FC Bayern bleiben und um seinen Platz im Kader kämpfen.

Ein Vorhaben, das aufging. In der aktuellen Saison verdrängte Goretzka ausgerechnet 51-Millionen-Euro-Neuzugang Palhinha auf die Bank.

In der aktuellen Saison steht der 30-Jährige bei 32 Pflichtspieleinsätzen. Außerdem kehrte er zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück.

Palhinha dagegen stand - auch verletzungsbedingt - gerade einmal in 19 Partien auf dem Platz. Von Beginn an durfte der 29-Jährige erst acht Mal ran.

Zuletzt hatte die "Sport Bild" berichtet, dass der FC Bayern Palhinha am Saisonende keine Steine in den Weg legen würde, sollte der portugiesische Nationalspieler die Münchner verlassen wollen.

Laut "Sky" zeichnet sich jedoch keine vorzeitige Trennung ab. Noch sei Palhinhas Verbleib in München über das Saisonende hinaus zwar nicht hundertprozentig gesichert. Doch der Bundesliga-Spitzenreiter strebe eine Ausleihe oder gar einen Verkauf nicht aktiv an, hieß es bei dem TV-Sender.

Vertraglich ist Palhinha noch bis 2028 an den FC Bayern gebunden.