Kompany unternimmt überraschende Dienstreise

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Vincent Kompany schaut bei der Konkurrenz ganz genau hin

Während der Länderspielpause will es der FC Bayern in den nächsten Tagen ruhig angehen lassen. Für Trainer Vincent Kompany gilt offenbar das Gegenteil. Denn nur einen Tag nach dem Bundesligaspiel gegen Union Berlin hat der Belgier eine überraschende Dienstreise unternommen.

Wie beim Streaming-Anbieter "DAZN" zu sehen war, saß Vincent Kompany am Sonntag im Pariser Prinzenpark auf der Tribüne, um sich das Top-Spiel der französischen Liga zwischen PSG und Olympique Marseille (3:1) anzugucken. Auch der Sportdirektor des FC Bayern, Christoph Freund, war mit dabei.

Laut "Bild" war das Bayern-Duo am Nachmittag per Privatjet nach Paris geflogen. Unklar ist, welchen Zweck der Kurztrip konkret hatte.

Zwar gilt PSG in diesem Jahr als ernsthafter Anwärter auf die Champions League - ein Wettbewerb, den auch der FC Bayern unbedingt gewinnen will. Die Elf von Luis Enrique könnte allerdings frühestens im Finale auf die Münchner treffen.

Die "Bild" spekuliert, dass der Fokus beim Stadionbesuch womöglich nur auf einzelnen Spielern gelegen habe, die man an der Säbener Straße im Auge hat. Spanische Medienberichte hatte den deutschen Liga-Primus erst kürzlich mit PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma in Verbindung gebracht.

FC Bayern im Urlaubsmodus

Der Italiener ist in Paris nur noch bis Ende Juni 2026 unter Vertrag, anberaumte Gespräche über eine Verlängerung sollen eher schleppend verlaufen.

Erstmals seit Wochen ist beim FC Bayern überhaupt wieder Raum für langfristige Themen, erst am letzten März-Wochenende steht für Kompany und Co. das nächste Spiel an.

Wie der Klub mitteilte, steht bis dahin die gesamte Woche kein Training an der Säbener Straße auf dem Programm.

Alle Spieler, die nicht für ihr Nationalteam im Einsatz sind, müssen erst wieder am Montag in einer Woche, dem 24. März, zum Training antraben.