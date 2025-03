Medien: FC Liverpool bereitet neuen Rekordtransfer vor

IMAGO/Graham Hunt

Schlagen Arne Slot und der FC Liverpool auf dem Transfermarkt zu?

Der englische Spitzenklub FC Liverpool rüstet sich offenbar für einen Großangriff auf dem Sommer-Transfermarkt. Gesucht wird ein Nachfolger für Superstar Mo Salah. Zur Verfügung steht Trainer Arne Slot angeblich ein Rekordbetrag.

Seit dem Abschied von Jürgen Klopp ticken die Uhren beim FC Liverpool anders, aber nicht weniger erfolgreich. Die Reds sind auf dem besten Wege, in der ersten Saison unter Trainer Arne Slot die Meisterschaft einzufahren. Doch so rosig die unmittelbare Zukunft aussieht, so sehr bereitet dem Verein die langfristige Zukunft Sorgen.

Mit dafür verantwortlich ist die unklare Entwicklung auf der Stürmerposition. Hier droht dem Klub der Abgang von Legende Mo Salah. Intern hat man sich offenbar schon darauf vorbereitet, denn laut englischen Medienberichten läuft die Suche nach einem Nachfolger auf Hochtouren. Zwei Kandidaten sollen dabei ganz oben auf der Wunschliste stehen.

FC Liverpool nimmt zwei Top-Stürmer ins Visier

Bei dem einen Spieler handelt es sich dem Vernehmen nach um Alexander Isak von Newcastle United. Der ehemalige BVB-Profi zählt zu den torgefährlichsten Spielern der Premier League und steht aktuell bei 19 Treffern in 25 Liga-Einsätzen.

Kandidat Nummer zwei auf der Liste ist laut "teamtalk" der ehemalige ManCity-Stürmer Julián Alvarez, der seit dieser Saison im Trikot von Atlético Madrid glänzt und in 44 Pflichtspielen 23 Mal einnetzte.

Liverpool will Transferrekord brechen

Der Haken: Beide Spieler wären außerordentlich teuer. Newcastle fordert für Isak angeblich mindestens 130 Millionen Pfund (ca. 155 Mio. Euro), Madrid für Alvarez laut Exklusiv-Informationen des Portals "Anfield Watch" mindestens 100 Millionen Pfund (ca. 120 Mio. Euro).

Wie viel der FC Liverpool bereit zu zahlen wäre, ist offiziell nicht bekannt. "Teamtalk" zufolge sind die Reds aber gewillt, eine neue Rekordsumme für einen neuen Top-Stürmer auf den Tisch zu legen. Platz eins in dieser Liste nimmt noch immer Darwin Nunez ein, der einst für 85 Millionen Euro von Benfica nach England wechselte. Dieser Betrag könnte im kommenden Sommer getoppt werden.