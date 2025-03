Abgesagte Barca-Partie neu angesetzt

IMAGO/Oscar J. Barroso

Hansi Flick und Co. sind mit dem neuen Termin nicht glücklich

Das nach dem Tod des Klubarztes Carles Minarro Garcia abgesagte Liga-Spiel des FC Barcelona ist neu angesetzt worden.

Das Team von Trainer Hansi Flick soll am 27. März auf CA Osasuna treffen, dies wurde am Montag bekannt. Ursprünglich hatte die Partie am 8. März ausgetragen werden sollen.

Der neue Termin passt den Katalanen nicht wirklich, lokalen Medienberichten zufolge erwägt der Klub einen Einspruch.

Spieler wie der Brasilianer Raphinha und der Uruguayer Ronald Araujo müssen kurz zuvor mit ihren Nationalmannschaften in Südamerika ran und würden entsprechend wohl nicht zur Verfügung stehen. Auch für Osasuna scheint das Datum höchst ungünstig, aktuell ist nur einen Tag später eine Liga-Partie bei Athletic Bilbao angesetzt.

Barca ist nach dem 4:2-Erfolg am Sonntag bei Atlético Madrid Tabellenführer, Osasuna steht als 14. im unteren Mittelfeld.