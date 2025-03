U21-Coach Di Salvo: "Wie soll ich neutral sein?"

Federico Gambarini, dpa

Maximilian Beier ist bei den Länderspielen nicht dabei.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss die EM-Endrunde im Sommer erst einmal ohne eine Reihe von Turnier-Kandidaten wie den Dortmunder Maximilian Beier und den künftigen Bayern-Profi Tom Bischof planen. "Ich möchte diese beiden Länderspiele schon nutzen, um mit den Spielern zu spielen, bei denen die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass sie dann auch im Sommer dabei sein werden", sagte Nationaltrainer Antonio Di Salvo.

"Total schwierige Situation"

Die U21 spielt in den letzten offiziellen Länderspielen vor der EM-Endrunde vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Trnava gegen den Turnier-Gastgeber. Am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1) nächster Woche in Darmstadt folgt der Test gegen Titelfavorit Spanien.

Für Di Salvo, der seinen Vertrag um weitere zwei Jahre bis zum 31. Juli 2027 verlängert hat, werden die Planungen für den Turnier-Sommer durch die Club-WM erschwert. Dort treten der FC Bayern München, zu dem der Hoffenheimer Bischof wechselt, Beiers Dortmunder Borussia und Red Bull Salzburg an. In allen Aufgeboten stehen mehrere Kandidaten für die U21.

Di Salvo warnt: Verletzungsgefahr groß

"Wie soll ich denn neutral sein, wenn ich immer die U21-Europameisterschaft im Hinterkopf habe?", sagte Di Salvo zum neuen Modus der Club-WM. "Ich persönlich finde, dass ein Wettbewerb da reingedrückt wurde, der den Spielern dann nicht guttut. Die Verletzungsgefahr ist schon riesig, vor allem für die Spieler, die in der Nationalmannschaft spielen."

Jonas Urbig, der im Münchner Tor zuletzt den verletzten Manuel Neuer vertrat, ist im aktuellen U21-Aufgebot dabei. Er und der Freiburger Noah Atubolu kämpfen um den Status als Nummer 1 bei der U21.

Heidenheimer Wanner krank

Ebenfalls nominiert ist der Heidenheimer Paul Wanner, der als Bayern-Leihspieler auch Kandidat für zwei Turniere ist. "Es geht ihm noch nicht so gut, er ist erkältet und aller Voraussicht nach wird er zum ersten Spiel nicht zur Verfügung stehen", sagte Di Salvo.

DER NEUE #U21-JAHRGANG LEGT LOS! 🚀 Das ist unser Kader für die anstehenden Länderspiele:



🇩🇪🇺🇦 | 08.09., 18:15 Uhr | Saarbrücken

➡️ Tickets: https://t.co/sXCfVjbwFD



🇽🇰🇩🇪 | 12.09., 19 Uhr | Pristina



Beide Spiele seht ihr wie gewohnt bei @ProSiebenMAXX! 📺 #HERZZEIGEN pic.twitter.com/GnO5pEUtsv — DFB-Nachwuchs (@DFBNachwuchs) 1. September 2023

"Wir schauen trotzdem von Tag zu Tag, ob es Sinn macht, dass er zum zweiten Spiel dann möglicherweise eine Option für uns sein kann." Auch Jens Castrop (1. FC Nürnberg) ist wegen Krankheit fraglich.