Holt der FCK ein Mega-Talent aus der Bundesliga?

IMAGO/Maximilian Koch

Artem Stepanov spielt für Bayer Leverkusen

Verstärkt sich der 1. FC Kaiserslautern im Sommer mit einem Talent aus der Bundesliga? Ein geplatzter Winter-Transfer könnte wieder aufflammen.

Der Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga spitzt sich weiter zu. Nach der wilden 3:5-Niederlage gegen den SC Paderborn steht der 1. FC Kaiserslautern auf Rang vier. Auf den zweiten Tabellenplatz fehlen aktuell vier Zähler, auf den Relegationsplatz nur zwei.

Geschäftsführer Tomas Hengen muss derzeit zweigleisig planen: Für den Fall eines Aufstiegs und für den Verbleib in der 2. Liga.

"Du musst für alle Modalitäten gewappnet sein. Das sind wir. Es ist noch ein weiter Weg. Trotzdem laufen jetzt schon viele Gespräche auch bei anderen Vereinen, was völlig normal ist. Wir versuchen das nebenbei alles so vorzubereiten, dass wir dann in dem Moment auch gut gerüstet sind und auch gut planen können", sagte er dem "SWR".

Ein möglicher Kandidat für einen Wechsel im Sommer ist ein Mega-Talent aus der Bundesliga. Wie die "Bild" berichtet, sei Artem Stepanov von Bayer Leverkusen weiter ein Thema in Lautern.

Debüt in der Champions League

Der 17-Jährige gilt als großes Talent auf der Position des Mittelstürmers. Er verließ sein Heimatland Ukraine als Kriegsflüchtling - spielt seither in Leverkusen.

In dieser Saison kam er für die Werkself noch nicht zum Einsatz. Er stand achtmal im Bundesliga-Kader von Xabi Alonso. In der Champions League durfte er gegen RB Salzburg und Sparta Prag ran.

In der U19-Mannschaft des Doublesiegers kommt er dafür regelmäßig zum Einsatz, erzielte sechs Tore in sieben Hauptrunden-Einsätzen.

Im Winter verlängerte er bei Bayer 04 langfristig. Allerdings soll der Youngster in der kommenden Zeit mehr Spielpraxis bekommen, was wiederum Lautern in die Planungen passen könnte. Dort sei das Interesse "längst nicht abgeflaut", heißt es in dem Bericht.

Schon im Winter hatte sich der FCK um einen Wechsel bemüht, dieser kam aber nicht zustande.