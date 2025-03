Lockt ein Mega-Angebot Dembélé aus Paris?

IMAGO/Julien Mattia / Le Pictorium

Ousmane Dembélé jubelt

Ousmane Dembélé zaubert sich in dieser Saison in alle Herzen von Paris Saint-Germain. Nun wird über ein unmoralisches Angebot aus Saudi-Arabien spekuliert.

Keine Frage, Fußball-Fans erleben und bestaunen aktuell den besten Ousmane Dembélé aller Zeiten. Der französische Nationalspieler ist in der Form seines Lebens und führt in der PSG-Sturmspitze den Klub ins Viertelfinale der Champions League. In der Liga steht der Klub ohnehin souverän und ungeschlagen an der Spitze.

Mit seiner Performance lässt er sogar den Abgang von Kylian Mbappé vergessen. Der Ruf des einstigen Flügelflitzers hat sich deutlich geändert.

Die unglaubliche Wandlung des Ousmane Dembélé

Dembele spielte 2016/17 eine Saison bei Borussia Dortmund, sorgte dann mit seinem Wechselwunsch samt Streik zum FC Barcelona für Unmut. Auch bei den Katalanen gab es nach sechs Saisons großen Wechsel-Ärger. Seit 2023 spielt der 27-Jährige für den französischen Hauptstadtklub PSG.

In dieser Spielzeit zerstreute er alle Bedenken. In 37 Pflichtspielen gelangen ihm sensationelle 30 Tore, zudem sechs Assists.

Nach mäßigem Start hat der Angreifer inzwischen eine unglaubliche Wandlung vollzogen, die ihm nach seinem Abschied vom FC Barcelona vor anderthalb Jahren kaum noch zugetraut wurde.

Unter PSG-Trainer Luis Enrique blüht Dembélé so richtig auf. Und das nicht als Rechtsaußen, sondern in der Sturmspitze.

Seit Januar hat der Stürmer sagenhafte 22 Tore erzielt und damit mehr als jeder andere Spieler in Europas Elitefußball.

Gigantisches Angebot aus Saudi-Arabien

Das weckt offenbar neue Begehrlichkeiten. Wie das katalanische Portal "El Nacional" berichtet, bereite der saudi-arabische Fußball eine ungeheure Offerte für den Angreifer vor. Demnach winken ihm in der Wüste offenbar umgerechnet 100 Millionen Euro pro Saison. Eine Wahnsinnssumme.

Um welchen Klub aus Saudi-Arabien es sich dabei handelt, geht aus dem Bericht nicht hervor. Der Vertrag in Paris läuft noch bis 2028. Verliert Paris also seinen neuen MVP schon wieder?

Das Portal urteilt: "Alles wird von Dembélés Ambitionen abhängen: weiterhin in der Elite mitzuspielen oder den größten Vertrag seiner Karriere anzunehmen."