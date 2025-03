Woltemade verteidigt angezählten Undav

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Deniz Undav und Nick Woltemade spielen zusammen beim VfB Stuttgart

Beim VfB Stuttgart steckt Deniz Undav aktuell im Formtief. Rückendeckung erhielt der Nationalspieler nun von seinem Teamkollegen Nick Woltemade.

"Deniz hat eine sehr außergewöhnliche letzte Saison gespielt, das ist nichts Selbstverständliches", betonte Woltemade im Interview mit "Sky". Auch bei der Nationalmannschaft habe Undav zuletzt starke Leistungen gezeigt.

Der U21-Nationalspieler ergänzte: "Klar, der Anspruch ist deutlich höher geworden. Er hat aber auch in diesem Jahr schon gut getroffen."

In der Spielzeit 2023/2024 erzielte Undav 18 Tore in 30 Bundesligapartien für den VfB Stuttgart. Hinzu kamen zehn Vorlagen.

In der aktuellen Saison steht der Stürmer bei sieben Treffern und einem Assist in 20 Ligaspielen. Seit acht Partien wartet Undav allerdings auf einen Treffer. Auch darüber hinaus wirkte der Angreifer bisweilen wie ein Fremdkörper im Angriffsspiel der Schwaben.

Zuletzt wurde Undav sogar von VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth angezählt. "Darüber werden wir diskutieren müssen, das werden wir mit ihm besprechen", sagte er zu "Bild": "Dass es in den letzten Wochen in den Spielen nicht so überzeugend wirkt, daran müssen wir mit ihm zusammen arbeiten."

VfB Stuttgart: Undav "mit einer enormen Gabe gesegnet"

Woltemade ist indes davon überzeugt, dass Undavs Formkurve schon bald wieder nach oben zeigt. "Ich weiß, welche Qualität Deniz hat. Ich sehe es jeden Tag im Training. Die Tore werden fallen", betonte er.

Der 23-Jährige fügte hinzu: "Der Junge ist mit einer enormen Gabe gesegnet. Er kann Tore schießen, kann das Spiel lesen, ist spielintelligent. Er wird auf jeden Fall wieder treffen."

Grundsätzlich durchlebe der VfB Stuttgart derzeit "keine einfache Situation". Die Spieler würden sich aber gegenseitig unterstützen. "Deniz hat mit in der Phase, in der ich nicht viel gespielt haben, geholfen. Da hat er viel mit mir gesprochen", sagte Woltemade.