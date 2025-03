Abgang oder Verlängerung? Selke-Deadline beim HSV enthüllt

IMAGO/Fernando Soares

Bleibt Davie Selke dem HSV erhalten?

Der auslaufendende Vertrag von Torjäger Davie Selke treibt den Hamburger SV weiter um. Angeblich gibt es eine Frist, bis zu der entschieden sein soll, ob es für den 30-Jährigen beim HSV weitergeht oder nicht.

Diese soll nicht vom Verein, sondern von Davie Selke selbst kommen, berichtet "Sky". Der Familienvater wolle keine Last-Minute-Entscheidung über seine Zukunft treffen, heißt es, und stattdessen noch im Laufe des Monats März Klarheit.

Der Kontrakt des Routiniers verlängert sich nur im Aufstiegsfall per Option um ein Jahr. Eine von seinen Startelfeinsätzen abhängige Klausel sorgt aber angeblich dafür, dass er sogar im Falle der Bundesliga-Rückkehr der Rothosen womöglich ablösefrei wechseln kann.

Selkes Forderungen an den HSV liegen auf dem Tisch: ein Dreijahresvertrag, offenbar zu "markt- und leistungsgerechten Konditionen", wie es heißt.

Mehrere Verhandlungsrunden soll es zwischen den Parteien inzwischen bereits gegeben haben, auch beidseitige Absichtsbekundungen, die Zusammenarbeit über das Vertragsende im Sommer hinaus fortzusetzen. Zu einer Einigung hat all das aber noch nicht geführt.

Finden der HSV und Davie Selke "einen guten Weg"?

Selke selbst hatte Mitte Februar betont, dass er sich beim HSV "unfassbar wohlfühle" und seinen Plan bekräftigt, in der Hansestadt bleiben zu wollen. Er sei sich sicher, dass man in den Verhandlungen "einen guten Weg" finde.

Sportlich ist der ehemalige Kölner beim HSV nicht wegzudenken, vermutlich sogar in der Form seines Lebens: Starke 17 Treffer in 24 Einsätzen in der 2. Bundesliga stehen 2024/2025 in Selkes Statistik.

Die Torjägerliste im Unterhaus führt er damit vor Martijn Kaars (1. FC Magdeburg) mit 16 und Ragnar Ache (1. FC Kaiserslautern) mit 15 Treffern an.

Dass der HSV die Tabelle anführt und vom Comeback in der höchsten deutschen Spielklasse träumen darf, ist auch Selke zu verdanken.