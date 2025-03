VfB-Gerüchte um Bundesliga-Star verdichten sich

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Alexis Claude-Maurice wird beim VfB Stuttgart gehandelt

Wildert der VfB Stuttgart bei der Bundesliga-Konkurrenz? Die Spekulationen um ein Interesse des Vizemeisters an Shooting-Star Alexis Claude-Maurice vom FC Augsburg werden lauter.

Nachdem vor Kurzem bereits "Sport Bild" über die Personalie berichtete, legt nun "Sky" nach und vermeldet ebenfalls, der VfB Stuttgart habe Alexis Claude-Maurice auf dem Zettel.

Zum "Deal-Breaker" könne demnach allerdings die Ablöseforderung des FC Augsburg für den 26 Jahre alten Franzosen werden. Diese soll sich auf 15 Millionen Euro belaufen - womöglich zu viel für den VfB Stuttgart, der nach jetzigem Stand in der kommenden Saison nicht international spielen wird.

Ohnehin ist ein möglicher Wechsel von Claude-Maurice ins Ländle wohl abhängig von einem VfB-Abgang von Enzo Millot.

Der französische U21-Nationalspieler ist zwar noch bis 2028 an die Stuttgarter gebunden, verfügt in seinem Vertrag aber dem Vernehmen nach über eine Ausstiegsklausel, die ihm einen Wechsel für eine festgelegte Ablösesumme in Höhe von 18 Millionen Euro erlaubt.

Unter anderem Borussia Dortmund soll sich mit dem 22-Jährigen beschäftigen. Allerdings gibt es in der BVB-Führung dem Vernehmen nach Uneinigkeit, was Millot betrifft, weil er sich in der Vergangenheit den ein oder anderen disziplinarischen Fehltritt leistete.

Auch zahlreiche andere Klubs sollen aber Interesse anmelden. Ein Wechsel im Sommer gilt als durchaus wahrscheinlich.

VfB Stuttgart hat mehrere Transfer-Kandidaten auf der Liste

Claude-Maurice ist derweil offenbar nicht der einzige Kandidat, den der VfB Stuttgart für die Millot-Nachfolge im Auge hat.

Mit Ibrahim Maza von Hertha BSC und Muhammed Damar, der aktuell von der TSG Hoffenheim an die SV Elversberg ausgeliehen ist, sollen zwei Akteure aus der 2. Bundesliga auf der Liste von Sportvorstand Fabian Wohlgemuth stehen.

Claude-Maurice war erst im vergangenen Sommer ablösefrei nach vom OGC Nizza zum FCA gewechselt. Für die Fuggerstädter steht er bei zehn Treffern und zwei Vorlagen in 24 Pflichtspielen.