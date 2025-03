HSV-Kapitän Schonlau "angefressen"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Sebastian Schonlau sitzt beim HSV derzeit nur auf der Bank

Beim Hamburger SV ist Kapitän Sebastian Schonlau zuletzt aufs Abstellgleis geraten. HSV-Trainer Merlin Polzin äußerte sich nun zum Bankplätz des Innenverteidigers.

Seinen Stammplatz in der Innenverteidigung des Hamburger SV hat Sebastian Schonlau zuletzt verloren. Den Vorzug von Trainer Merlin Polzin erhalten derzeit Daniel Elfadli und Dennis Hadzikadunic.

In den vergangenen vier Spielen schmorte der Kapitän über die volle Distanz auf der Bank.

Obwohl Schonlau sportlich aktuell keine Rolle spielt, hob Polzin hervor, wie wichtig der 30-Jährige für den HSV ist.

"Wir betonen es intern sehr häufig: Ohne Baschos (Schonlau, Anm. d. Red.) Verhalten jetzt gerade wäre es gar nicht möglich, was wir aktuell für Ergebnisse holen und was wir für Leistungen zeigen", sagte er zur "Bild".

Der Coach lobte seine Schützling weiter: "Unter der Woche arbeitet er mit hoher Qualität im Training. Er geht als Führungsspieler voran, er hat die Jungs im Griff und die anderen Führungsspielern hinter sich."

HSV-Kapitän Schonlau "unzufrieden"

Schonlau komme seinen Aufgaben als Kapitän auch als Bankdrücker nach. "Er macht die Spieler vor dem Spiel heiß. Er ist lautstark, voll dabei. Da ist nicht zu spüren, ob er von Anfang spielt oder auf der Bank sitzt", so Polzin.

Der 34-Jährige betonte allerdings auch, dass Schonlau mit seiner Rolle als Bankdrücker "unzufrieden" ist: "Es ist nicht so, dass er sagt, wie toll Loïc, Richie (Polzins Co-Trainer Favé und Krohn, Anm. d. Red.) und ich sind, weil wir ihn nicht spielen lassen. Er ist da schon ordentlich angefressen. Aber er hat einen guten Umgang damit gefunden, um zu wissen, was für die Mannschaft wichtig ist."

Schonlau versuche allerdings, sich durch starke Leistungen im Training in die Startelf zurückzukämpfen. "Wir werden ihn definitiv die Saison noch brauchen, wenn man an Sperren oder Verletzungen denkt", merkte Polzin an.