VfB-Kehrtwende bei Zweitliga-Star?

IMAGO/Sebastian Bach

Muhammed Damar (l.) ist begehrt

Zweitliga-Shootingstar Muhammed Damar ist im Visier von mehreren Bundesligaklubs. Der VfB Stuttgart legt offenbar eine Kehrtwende hin.

Wohin geht die Reise von Muhammed Damar? Momentan spielt der offensive Mittelfeldmann in der 2. Bundesliga auf Leihbasis bei der SV Elversberg. Diese endet im Sommer. Sein Vertrag bei der TSG Hoffenheim läuft bis 2026.

Damar zieht die Fäden beim Überraschungsklub, der auf Tabellenplatz neun steht und ist in der laufenden Zweitliga-Saison hinter Top-Stürmer Fisnik Asllani der zweitbeste Scorer für die SV Elversberg. In dieser Spielzeit kommt der Spielgestalter auf sieben Treffer und fünf Assists.

Sein klares Ziel lautet, in der kommenden Saison in der Bundesliga zu spielen, berichtet "Sky". Hoffenheim will demnach den Vertrag gerne verlängern, die Gespräche darüber sollen bereits laufen. Bis zum Sommer soll eine Entscheidung her.

Falls sich Spielerseite und Klub nicht auf eine Verlängerung des Arbeitspapiers einigen können, sei im Sommer auch ein Transfer Thema. Laut "Sky" haben sich mehrere Teams aus der Bundesliga und dem Ausland nach dem 20-Jährigen erkundigt.

Im Gespräch mit dem Sender hatte Damar schon erste Gespräche mit andren Mannschaften bestätigt.

VfB Stuttgart aktuell wohl nicht interessiert

Kein Thema als Transferziel sei aber aktuell der VfB Stuttgart. Der Vizemeister beobachte die Situation rund um Damar, hieß es in dem Bericht weiter. Zum jetzigen Zeitpunkt habe der Klub aber kein Interesse an einem Deal mit Damar.

Anfang des Monats hatte "Bild" gemeldet, dass der VfB Stuttgart über eine Verpflichtung des Offensivmanns nachdenke.

Demnach sollen die Verantwortlichen der Stuttgarter sollen bereits erste Gespräche mit dem Lager des Youngsters geführt haben. Das Blatt brachte auch Borussia Mönchengladbach und den französische Erstligist Olympique Marseille als Interessenten ins Spiel.

Der zentral-offensive Mittelfeldspieler wurde in den Nachwuchsabteilungen von Hertha BSC, Hertha Zehlendorf und Eintracht Frankfurt ausgebildet, 2022 wechselte er dann zur TSG Hoffenheim. Schon in der vergangenen Spielzeit war Damar verliehen worden, damals an Hannover 96. Dort kam er allerdings nur zu vier Zweitliga-Spielen, achtmal kam er in der Regionalliga (neun Tore) zum Zug.