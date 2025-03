Bericht: Liverpool will Mega-Ablöse für BVB-Star zahlen

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

60 Millionen Euro ruft der BVB für Nico Schlotterbeck (l.) angeblich auf

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge beschäftigt sich der FC Liverpool mit Nico Schlotterbeck vom BVB. Bei den Reds könnte der deutsche Nationalspieler die Nachfolge von Ibrahima Konaté antreten, der mit einem Wechsel zu PSG in Verbindung gebracht wird. Der Traditionsklub würde wohl auch nicht vor einen hohen Ablöse für den BVB-Star zurückschrecken.

Bei Borussia Dortmund steht Nico Schlotterbeck noch bis 2027 unter Vertrag. Das Arbeitspapier würde der Traditionsklub aus dem Ruhrpott gerne verlängern, das Gehalt des Innenverteidigers würde sich dann wohl beinahe verdoppeln. Allerdings steht der DFB-Star bereits auch bei anderen Top-Klubs auf der Liste. Laut "Sky" befindet sich unter anderem der FC Liverpool "in Lauerstellung".

Der Transferexperte Sacha Tavolieri schreibt in seiner Kolumne für den Schweizer Ableger des Pay-TV-Senders, dass die Reds den deutschen Nationalspieler weit oben auf ihrer Liste haben. Dem Tabellenführer der Premier League droht ein Abgang von Ex-Leipziger Ibrahima Konaté, der als potentieller Wechsel-Kandidat für den Sommer gilt.

Schlotterbeck-Abgang vom BVB "nicht ausgeschlossen"

Rund 60 Millionen Euro soll der BVB für Schlotterbeck aufrufen, heißt es weiter. Der FC Liverpool sei demnach bereit, eine solche Summe für den 25-Jährigen auf den Tisch zu legen. An der Anfield Road hoffe man allerdings, den Innenverteidiger, der in Dortmund zu den wenigen Lichtblicken einer verkorksten Saison zählt, schon für 50 Millionen Euro plus Boni kaufen zu können.

Ob Schlotterbeck den BVB im Sommer wirklich verlassen wird, ist aber noch offen. Der Leistungsträger soll sich einen langfristigen Verbleib am Westfalenstadion durchaus vorstellen können. Ein Abgang sei zwar "nicht ausgeschlossen", wenn Borussia Dortmund sich erstmal seit der Saison 2009/10 nicht für Europa qualifiziert, Schlotterbeck soll allerdings auch bereit sein das in Kauf zu nehmen.

Beim Ex-Freiburger sei die Bereitschaft da, "langfristig etwas mit dem BVB aufzubauen", heißt es im "Sky"-Bericht weiter. Eine zeitnahe Entscheidung über die Zukunft des Leistungsträgers sei demnach aber nicht zu erwarten. Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung seien aktuell ausgesetzt. Erst nach der Saison sollen sie wieder aufgenommen werden.