Bayern-Ikone als MVP ausgezeichnet

Der FC Bayern gewinnt den Beckenbauer Cup

Zu Ehren seines größten Fußballers hat der FC Bayern am Montagabend den Beckenbauer Cup ausgerichtet. Bei dem Legendenturnier im ausverkauften SAP Garden haben sich die Münchner Altstars keinerlei Blöße gegeben. Eine Klub-Ikone wurde anschließend als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Bayern Münchens Klublegende Arjen Robben hat am Montagabend die über 9.000 Zuschauer im SAP Garden mit seiner Fußballkunst verzückt. Der Niederländer wurde beim Kleinfeldturnier zu Ehren von Franz Beckenbauer als bester Spieler ausgezeichnet.

Im Halbfinale gegen die Legenden-Elf von Borussia Dortmund hatte der 41-Jährige für einen Déjà-vu-Moment gesorgt, als er Torhüter Roman Weidenfeller überwand und zum 1:0 einschoss. Vor knapp zwölf Jahren hatte Robben im Champions-League-Finale von Wembley einst den Siegtreffer zum 2:1 erzielt und sich so für die Bayern-Fans unsterblich gemacht.

Nostalgische Züge hatte Arjen Robbens Auftritt auch daher, da er beim Beckenbauer Cup gemeinsam mit Franck Ribéry auf dem Feld stand. Gemeinsam ließen sie die gefürchtete Flügelzange des FC Bayern wieder aufleben. Die Auszeichnung als MVP, so Robben zum Abschluss ins Mikro in Richtung seines Kumpels mit einem Lächeln, "teilen wir uns".

"Franz hätte an diesem Abend viel Spaß gehabt"

Das Finale gewann der FC Bayern gegen die Legenden-Mannschaft von Real Madrid mit 4:0. Die Tore erzielten Doppelpacker Giovane Élber sowie Mark van Bommel und Rafinha.

Real-Ikone Iker Casillas wurde trotz der vier Finalgegentore zum besten Torhüter des Beckenbauer Cups ausgezeichnet, BVB-Urgestein Kevin Großkreutz war mit vier Turniertoren bester Torschütze.

"Es war ein unheimlich toller Abend mit einer fantastischen Stimmung. Wir haben hochwertige Spiele gesehen, am Ende hat die beste Mannschaft gewonnen. Wichtig war vor allem, dass es den Fans gefallen hat. Es sind alle happy und total begeistert", freute sich Klub-Präsident Herbert Hainer am Ende der Veranstaltung, bevor er einen Spendenscheck an die "Franz Beckenbauer Stiftung" übergab. "Ich bin sicher, der Franz hätte an diesen Abend viel Spaß gehabt", so Hainer zum Fußballfest in München.